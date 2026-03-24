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Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Protagonizada por Jessica Alba y Hayden Christensen, la obra había pasado inadvertida durante casi dos décadas.

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 

La película Bajo anestesia, protagonizada por Jessica Alba, ha resurgido y alcanzado el número uno en Netflix, desplazando a títulos esperados como El botín. Esta reaparición inesperada ha sorprendido a críticos y espectadores, pues en su estreno en 2007 fue catalogada como un fracaso rotundo. Con un argumento centrado en un trasplante de corazón, la obra se ha convertido en tema de conversación en los hogares.

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
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Entre la multitud de películas que se estrenan cada año, pocas logran consolidarse en el imaginario colectivo. Es el caso de Bajo anestesia, que en su lanzamiento inicial fue recibida con desdén por la crítica.

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. A pesar de un reparto que incluía a Jessica Alba y Terrence Howard, la película apenas obtuvo un reconocimiento modesto en su década de estreno.

El fenómeno de Bajo anestesia en la gran N roja puede interpretarse como una muestra de cómo operan los algoritmos en las plataformas de streaming. Quizá el misterio no radique tanto en la supuesta mala calidad que señalan algunos críticos, sino en la forma en que los usuarios acceden al contenido.

De algún modo, Bajo anestesia ha logrado atraer a una nueva generación que explora títulos contemporáneos y de catálogo en busca de experiencias singulares para compartir en redes sociales.

Sinopsis de Bajo anestesia, la película que llegó a lo más visto de Netflix

La trama sigue a Clay Beresford (interpretado por Hayden Christensen), un joven y multimillonario heredero que necesita urgentemente un trasplante de corazón. Durante la cirugía, Clay experimenta un fenómeno médico real llamado percepción intraoperatoria: a pesar de haber recibido anestesia general, queda completamente consciente y puede sentir dolor, pero su cuerpo está paralizado y no puede avisar a los médicos.

Mientras está "atrapado" en su propio cuerpo, Clay escucha las conversaciones en el quirófano y descubre una oscura conspiración que involucra a su círculo íntimo, incluyendo a su amigo cirujano y secretos sobre su propia operación.

Nada dura para siempre: al igual que la fugaz posición de Matt Damon y Ben Affleck con El botín, el auge de Bajo anestesia puede desvanecerse tan rápido como surgió. No obstante, este resurgimiento cuestiona la idea de que solo las producciones recientes o aclamadas encajan en el gusto del espectador actual. Sorpresas y contradicciones como esta obligan a revisar los convencionalismos que han acompañado al cine y la televisión durante décadas.

Así, Bajo anestesia no solo ha puesto en jaque ciertas estrategias de promoción y financiación de obras contemporáneas, sino que también ha aportado un caso de estudio sobre la capacidad de las plataformas digitales para alterar el status quo del reconocimiento cinematográfico. La historia de la película que se consideró “menos dañina que una operación a corazón abierto” es ahora una lección sobre los enigmáticos caminos de la aceptación cultural en el siglo XXI.

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Tráiler de Bajo anestesia

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Reparto de Esa noche

  • Protagonistas: Hayden Christensen, Jessica Alba y Terrence Howard.
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