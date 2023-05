Estalló un inesperado rumor entre Nacho y la Tora de Gran Hermano: ellos lo desmienten

Auspicioso debut de Fuera de Joda, el programa de los ex Gran Hermano por Telefe

Por el lado de la Tora, la ex Gran Hermano 2022 remarcó: "No hay ni mínima chance, así que no se ilusionen". Con estas palabras, apuntó contra los seguidores de Nacho, quien tiene muchos pretendientes y están a la espera de una futura separación para poder acercarse a él.

Para finalizar, Nacho se encargó de confirmar que están atravesando un buen momento: "Nosotros contentos, no le teníamos que demostrar nada a nadie y sin embargo demostramos que estamos muy bien. Compartimos un montón de cosas, así que sobre todo eso, estamos bien, se nos ve bien y estamos todos felices". Así, la pareja dejó bien en claro que todos los rumores son falsos y siguen con su relación normal.

Embed

La tensa situación que vivieron Nacho y la Tora junto al Conejo en Uruguay

Alexis "Conejo" Quiroga, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue víctima de la inseguridad en Uruguay cuando fue a cenar a un restaurante con su papá y amigos, entre los que se encontraban Nacho y la Tora.

El exhermanito viajó al país vecino para cumplir con sus compromisos laborales, pero cuando se tomó tiempo para disfrutar de sus ratos libres, sufrió un robo. Según detallaron en el Twitter de LAM, el Cone había ido a comer con su padre y tres amigos y cuando volvieron a la camioneta tenía uno de los vidrios rotos.