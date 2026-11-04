Avellaneda incorporó Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras de seguridad

El municipio de Avellaneda comenzó a usar Inteligencia Artificial para asistir a las y los operadores de los Centros de Monitoreo a detectar posibles acciones delictivas. Ya funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras.
“Seguimos invirtiendo en tecnología para tener una Avellaneda más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”, anunció la intendenta Magdalena Sierra.
- Permanencia excesiva en un lugar.
- Merodeo / movimientos repetidos.
- Cruce de líneas virtuales y zonas restringidas.
- Intrusión, accesos no autorizados.
- Seguimiento de personas o vehículos.
- Agrupamiento, horarios, trayectorias.
De esta manera, la tecnología coopera, pero el equipo humano es el que toma las decisiones. Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento correspondiente.
Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento.
La Inteligencia Artificial analiza en forma continua zonas sensibles como comercios, escuelas, estaciones, cajeros, plazas, edificios públicos, corredores comerciales y puntos estadísticamente riesgosos.
“Estas herramientas para cuidar nuestra ciudad se complementan con el ‘muro digital’: cámaras LPR que leen patentes en los accesos, tótems “Puntos Seguros” y alarmas comunitarias en los barrios”, amplió la jefa comunal.