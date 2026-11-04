4 de noviembre de 2026 Inicio
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Avellaneda incorporó Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras de seguridad

La nueva herramienta permite fortalecer la prevención. Funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras.

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La tecnología coopera

La tecnología coopera, pero el equipo humano es el que toma las decisiones.

El municipio de Avellaneda comenzó a usar Inteligencia Artificial para asistir a las y los operadores de los Centros de Monitoreo a detectar posibles acciones delictivas. Ya funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras.

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“Seguimos invirtiendo en tecnología para tener una Avellaneda más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”, anunció la intendenta Magdalena Sierra.

Ya funciona en los 8 centros de monitoreo.

Ya funciona en los 8 centros de monitoreo.

La IA permite detectar:

  • Permanencia excesiva en un lugar.
  • Merodeo / movimientos repetidos.
  • Cruce de líneas virtuales y zonas restringidas.
  • Intrusión, accesos no autorizados.
  • Seguimiento de personas o vehículos.
  • Agrupamiento, horarios, trayectorias.

De esta manera, la tecnología coopera, pero el equipo humano es el que toma las decisiones. Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento correspondiente.

Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento.

Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento.

La Inteligencia Artificial analiza en forma continua zonas sensibles como comercios, escuelas, estaciones, cajeros, plazas, edificios públicos, corredores comerciales y puntos estadísticamente riesgosos.

“Estas herramientas para cuidar nuestra ciudad se complementan con el ‘muro digital’: cámaras LPR que leen patentes en los accesos, tótems “Puntos Seguros” y alarmas comunitarias en los barrios”, amplió la jefa comunal.

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