Avellaneda incorporó Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras de seguridad La nueva herramienta permite fortalecer la prevención. Funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras. Por Agregar C5N en









La tecnología coopera, pero el equipo humano es el que toma las decisiones.

El municipio de Avellaneda comenzó a usar Inteligencia Artificial para asistir a las y los operadores de los Centros de Monitoreo a detectar posibles acciones delictivas. Ya funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras.

“Seguimos invirtiendo en tecnología para tener una Avellaneda más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”, anunció la intendenta Magdalena Sierra.

Ya funciona en los 8 centros de monitoreo. La IA permite detectar:

Permanencia excesiva en un lugar.

Merodeo / movimientos repetidos.

Cruce de líneas virtuales y zonas restringidas.

Intrusión, accesos no autorizados.

Seguimiento de personas o vehículos.

Agrupamiento, horarios, trayectorias. De esta manera, la tecnología coopera, pero el equipo humano es el que toma las decisiones. Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento correspondiente.

Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento. La Inteligencia Artificial analiza en forma continua zonas sensibles como comercios, escuelas, estaciones, cajeros, plazas, edificios públicos, corredores comerciales y puntos estadísticamente riesgosos.