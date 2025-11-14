Está en Netflix, está basada en un hecho real y es una miniserie de solo 7 capítulos

Está producción de la plataforma de streaming, ambientada en la Roma conservadora y católica de los años 70, presenta a una figura femenina adelantada a su tiempo.

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie italiana que está llamando la atención de los suscriptores que buscan historias inspiradas en hechos reales con contenido histórico y social. La plataforma estrenó el 12 de noviembre Sra. Playmen, una producción de siete episodios dirigida por Riccardo Donna que se enfoca en la vida de Adelina Tattilo, una mujer que desafió la censura y cambió la mirada sobre el erotismo en la Italia de los años setenta.

Esta serie, protagonizada por Carolina Crescentini, generó una gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente como uno de los estrenos más comentados del gigante del streaming.

Está producción, ambientada en la Roma conservadora y católica de los años 70, presenta a una figura femenina adelantada a su tiempo que rompió las reglas de la sociedad italiana al frente de una revista erótica que se convirtió en símbolo de libertad femenina y controversia cultural.

Con una producción a cargo de Aurora TV que traslada de buena manera la esencia de un país que empieza a tambalearse ante los nuevos discursos sobre sexualidad, poder y género, la miniserie se focaliza en cómo una mujer profundamente creyente desafió los límites del marco impuesto por la Iglesia y el Estado.

Este drama histórico se destaca por su capacidad de ir más allá del sensacionalismo, priorizando la construcción de un retrato complejo que explora cómo el erotismo se convirtió en herramienta política. La serie muestra cómo Tattilo enfrentó el machismo de la época, los prejuicios de una sociedad patriarcal, las deudas, los juicios por obscenidad y la amenaza constante de la censura, mientras transformaba su publicación en un manifiesto visual contra la represión y la desigualdad, creando un espacio donde las mujeres podían hablar y ser escuchadas.

Netflix: sinopsis de Sra. Playmen

Sra. Playmen sigue la historia real de Adelina Tattilo, nacida en 1938, quien fundó la revista Playmen en 1967 inspirada en el fenómeno estadounidense Playboy pero con un nuevo enfoque. En este, el cuerpo femenino se afianza como símbolo de poder y no de sumisión.

La trama se centra en el momento crucial cuando, tras la traición de su esposo Saro Balsamo, Adelina se ve obligada a tomar las riendas de la publicación, enfrentándose a múltiples desafíos en una Italia dominada por la moral católica y las estructuras patriarcales que no estaban listas para aceptar que una mujer liderara un imperio editorial que hablaba abiertamente de deseo y emancipación.

A medida que avanza la serie, cada episodio se centra en momentos importantes de su vida, tales como el colapso de su matrimonio, el nacimiento de la revista, los enfrentamientos con la Iglesia y la evolución de Playmen como fenómeno cultural. La producción permite conocer el detrás de cada escándalo, mostrando cómo Tattilo convirtió su publicación en un movimiento donde artistas, escritores y fotógrafos encontraron un refugio para experimentar y desafiar las normas.

Las fotos cuidadosamente seleccionadas se mezclan con artículos sobre literatura, cine, derechos civiles y arte contemporáneo, promoviendo debates sobre el derecho al placer, la educación sexual y la igualdad, transformando lo que parecía solo erotismo en un vehículo de reflexión sobre la libertad y las contradicciones de una sociedad en transformación.

Tráiler de Sra. Playmen

Reparto de Sra. Playmen