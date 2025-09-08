Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver Un drama de época que mezcla poder, deseo y venganza, con una estética refinada que ya atrapó a miles de espectadores en la plataforma.







Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.

Hay películas que se vuelven tema de conversación, apenas llegan al catálogo de Netflix. Y es que, entre tantos estrenos semanales, algunas logran destacarse por su capacidad de generar debate, incomodar o atrapar con una estética que no pasa desapercibida.

Lo interesante de estas producciones es que no se limitan a un romance ligero ni a una recreación superficial de época. Muchas veces, detrás de los decorados perfectos y los diálogos pulidos, se esconde un retrato ácido de la sociedad, con personajes que muestran tanto su costado más seductor como sus miserias.

Ese es justamente el caso de Lady J, también conocida como Mademoiselle de Joncquières, dirigida por Emmanuel Mouret. Esta película francesa mezcla manipulación, deseo y revancha, en una trama inspirada en un relato de Denis Diderot, uno de los grandes pensadores de la Ilustración.

lady-j-pelicula-netflix Netflix: sinopsis de Lady J La historia arranca con Madame de La Pommeraye (Cécile de France), una viuda que prefiere mantenerse al margen de la vida social tras la muerte de su esposo. Su rutina se altera con la llegada del Marqués de Arcis (Édouard Baer), un hombre encantador con fama de conquistador. Al principio ella desconfía, pero con el tiempo termina cayendo en sus redes. El problema es que él pronto pierde interés, dejando tras de sí una sensación de engaño y humillación.

Lejos de aceptar la traición, Madame de La Pommeraye diseña un plan para cobrarse venganza. Para ello involucra a una joven inocente (Alice Isaaz), a quien convierte en pieza clave de su estrategia. Desde ese momento, la película se transforma en un duelo de voluntades, donde la seducción y la astucia son armas tan filosas como cualquier espada.

Más allá de la trama, uno de los puntos fuertes de Lady J está en su apartado visual. El vestuario recrea con lujo de detalle los atuendos del siglo XVIII, los interiores respiran elegancia y la música acompaña con delicadeza los climas dramáticos. No es exagerado decir que cada escena parece un cuadro en movimiento. lady-j-película-netflix La película también tuvo buena recepción entre críticos y espectadores. En Rotten Tomatoes cuenta con un 85% de aprobación, algo poco frecuente en producciones de este género. Algunos usuarios la describieron como una obra “hermosa y atrapante”, destacando tanto la solidez de las actuaciones como la fidelidad con que se representa la época. Aunque se trate de una historia ambientada hace más de dos siglos, los temas que plantea —engaño, orgullo, deseo y venganza— siguen resultando actuales. Tráiler de Lady J Embed Reparto de Lady J Cécile de France : Madame de La Pommeraye

: Madame de La Pommeraye Édouard Baer : el marqués de Arcis

: el marqués de Arcis Alice Isaaz : Mademoiselle de Joncquières

: Mademoiselle de Joncquières Natalia Dontcheva : madre de Madame de Joncquières

: madre de Madame de Joncquières Laure Calamy: Lucienne, amiga de Madame de La Pommeraye