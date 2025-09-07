IR A
Amsterdam es la película que llegó a Netflix y tiene a todo tipo de estrellas: cuál es la trama

El drama histórico del que son parte Margot Robbie, Christian Bale, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Robert De Niro, Rami Malek y Taylor Swift, entre otros está cerca de su estreno y te contamos todos los detalles.

Amsterdamm una película estadounidense de 2022 que llegó a Netflix y está siendo tendencia.

Historia creada y dirigida por el controversial cineasta David O. Russell (Joy: el nombre del éxito; El lado bueno de las cosas), Amsterdam es su super película, un drama histórico y una comedia que llegó en octubre de 2022 a los cines. Pero uno de los mayores atractivos del film fue la cantidad de figuras que forman parte de ella.

El largometraje fue filmado en Los Ángeles entre los meses de enero a marzo de 2021 y es la primera película del guionista estadounidense desde el estreno de Joy en 2015. El cast de Amsterdam está conformado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington en los roles protagónicos, mientras que en los papeles secundarios se encuentran Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek y Robert De Niro.

El drama histórico del que son parte Margot Robbie, Christian Bale, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Robert De Niro, Rami Malek y Taylor Swift, entre otros, ya está disponible en Netflix en septiembre 2025 y te contamos todos los detalles.

Sinopsis de Amsterdam, la destacada película que llegó a Netflix

Su historia se ambienta en el año de 1930 y se centra en tres amigos que hicieron un pacto y juraron protegerse, pasara lo que pasara. Ellos se ven embrollados en una de las tramas secretas que más conmoción generaron en la historia de Estados Unidos. Según su sinopsis, está “basada en hechos que se mezclan con ficción” y presenta a dos soldados y una enfermera que son acusados de un asesinato, situación que los arrastra a un sorprendente suceso en EEUU.

El teaser oficial deja ver que el personaje de Chris Rock (trabaja en una funeraria), le pregunta sorprendido a los protagonistas: “¿Un hombre blanco muerto en una caja? Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa. No es más que una caja de madera vieja. ¿Quién crees que va a meterse en un problema?”, les expresa. Pero ellos son optimistas y le piden al hombre que lo sea, pues deben salir de ese asunto a como dé lugar. A partir de allí comienza una de sus más grandes aventuras.

Amsterdam es una producción que prometió éxito, primero por su director, quien ha sido candidato al Óscar y ganador de un Globo de Oro. Y segundo, porque está plagada de actores relevantes y de excelente reputación en la industria del cine. Este es el nuevo film y que va con la leyenda “Gran parte de esta historia ocurrió de verdad”.

Tráiler de Amsterdam

Reparto de Amsterdam

  • Taylor Swift como Elizabeth Meekins
  • Margot Robbie como Valerie Voze
  • Christian Bale como Burt Berendsen
  • John David Washington como Harold Woodman
  • Rami Malek como Tom Voze
  • Zoe Saldaña como Irma St. Clair
  • Anya Taylor-Joy como Libby Voze
  • Robert De Niro como Gilbert Dillenbeck
