Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia La plataforma de streaming sumará en septiembre una miniserie basada en la novela de Claudia Piñeiro, con dirección de Daniel Burman y un elenco de primer nivel.







Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista. @leosbaraglia

Con la llegada de septiembre, Netflix renueva su catálogo y apuesta a una producción nacional que ya despierta expectativa. Se trata de Las Maldiciones, una serie que combina elementos de thriller psicológico con un trasfondo político y que cuenta con Leonardo Sbaraglia como protagonista principal.

La ficción es una adaptación de la exitosa novela homónima escrita por Claudia Piñeiro, publicada en 2017, que se consolidó entre los títulos más vendidos de la autora. En esta versión para la pantalla, la dirección corre por cuenta de Daniel Burman, quien imprime su estilo en una historia marcada por tensiones familiares y dilemas de poder.

Un dato que la vuelve aún más atractiva es su formato: tendrá únicamente tres episodios, lo que la convierte en una propuesta ideal para quienes buscan tramas intensas y de corta duración. Esta elección narrativa refuerza la tensión propia del género y concentra la atención en cada detalle del relato.

Las Maldiciones Leo Sbaraglia interpreta a Fernando Rovira, un gobernador en conflicto entre la familia y el poder. Netflix Netflix: sinopsis de Las Maldiciones La plataforma de streaming define a la serie como la historia de un gobernador que atraviesa un momento crucial en su carrera cuando su hija desaparece. Entre la ambición política y los secretos familiares, deberá enfrentar una encrucijada que pondrá en riesgo sus convicciones y su entorno más cercano.

La trama, ambientada en el norte argentino, despliega una atmósfera cargada de misterio y revela progresivamente los hilos ocultos del poder, así como los dilemas personales de su protagonista. Con este punto de partida, la miniserie promete abordar temas actuales y de gran resonancia social.