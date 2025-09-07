IR A
Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

La plataforma de streaming sumará en septiembre una miniserie basada en la novela de Claudia Piñeiro, con dirección de Daniel Burman y un elenco de primer nivel.

Basada en la novela de Claudia Piñeiro

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.

@leosbaraglia

Con la llegada de septiembre, Netflix renueva su catálogo y apuesta a una producción nacional que ya despierta expectativa. Se trata de Las Maldiciones, una serie que combina elementos de thriller psicológico con un trasfondo político y que cuenta con Leonardo Sbaraglia como protagonista principal.

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
La ficción es una adaptación de la exitosa novela homónima escrita por Claudia Piñeiro, publicada en 2017, que se consolidó entre los títulos más vendidos de la autora. En esta versión para la pantalla, la dirección corre por cuenta de Daniel Burman, quien imprime su estilo en una historia marcada por tensiones familiares y dilemas de poder.

Un dato que la vuelve aún más atractiva es su formato: tendrá únicamente tres episodios, lo que la convierte en una propuesta ideal para quienes buscan tramas intensas y de corta duración. Esta elección narrativa refuerza la tensión propia del género y concentra la atención en cada detalle del relato.

Las Maldiciones
Leo Sbaraglia interpreta a Fernando Rovira, un gobernador en conflicto entre la familia y el poder.

Netflix: sinopsis de Las Maldiciones

La plataforma de streaming define a la serie como la historia de un gobernador que atraviesa un momento crucial en su carrera cuando su hija desaparece. Entre la ambición política y los secretos familiares, deberá enfrentar una encrucijada que pondrá en riesgo sus convicciones y su entorno más cercano.

La trama, ambientada en el norte argentino, despliega una atmósfera cargada de misterio y revela progresivamente los hilos ocultos del poder, así como los dilemas personales de su protagonista. Con este punto de partida, la miniserie promete abordar temas actuales y de gran resonancia social.

Tráiler de Las Maldiciones

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las Maldiciones

La miniserie cuenta con un elenco destacado que reúne a figuras reconocidas de la escena argentina:

  • Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira.
  • Gustavo Bassani en el papel de Román Sabaté.
  • Alejandra Flechner como Irene.
  • Mónica Antonópulos en el rol de Lucrecia Bonara.
  • Francesca Varela como Zoe Rovira.
  • Emiliano Kaczka con participación especial.
  • Osmar Núñez en un papel clave.
  • César Bordón completando el reparto.

Con esta combinación de intérpretes, Las Maldiciones promete una sólida construcción de personajes y una narrativa atrapante desde el primer episodio.

Cuándo se estrena Las Maldiciones en Netflix

El estreno mundial de Las Maldiciones está confirmado para el 12 de septiembre de 2025, fecha en la que los suscriptores de Netflix podrán acceder a los tres episodios que componen la miniserie. Con esta producción, la plataforma refuerza su apuesta por las historias argentinas que combinan intriga, política y conflictos humanos

