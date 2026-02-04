4 de febrero de 2026 Inicio
A 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra: el primer cruce aéreo del Atlántico

La aeronave fue la primera en unir a Argentina y España en un vuelo de 60 horas para atravesar más de 10 mil kilómetros. Fue recibida por una multitud en el puerto de Buenos Aires el 10 de febrero de 1926.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
El hidroavión Plus Ultra

El hidroavión Plus Ultra, protagonista de la historia.

Febrero de 2026 es tiempo de festejo para el mundo aeronáutico de Argentina y España, ya que se cumplen 100 años del vuelo del hidroavión Plus Ultra, el primero en unir ambos países a través del Atlántico, una verdadera hazaña. La aeronave partió de Palos de la Frontera el 22 de enero y llegó a Buenos Aires el 10 de febrero.

El avión llevaba el nombre del lema de España, Plus ultra, "más allá" en latín, y pertenecía a la Aeronáutica Militar de ese país, hoy Ejército del Aire y del Espacio. Sus tripulantes fueron el comandante Ramón Franco (hermano del futuro dictador Francisco), el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada.

La proeza demostró que cruzar el océano por vía aérea era posible, y fue seguida con atención por la prensa internacional, mientras en el público argentino crecía el entusiasmo y la ansiedad por su llegada.

plus ultra trayecto
El hidroavión Plus Ultra atravesó más de 10 mil kilómetros entre España y Argentina.

El hidroavión Plus Ultra atravesó más de 10 mil kilómetros entre España y Argentina.

La travesía, de unos 10.170 kilómetros, se completó en 59 horas y 30 minutos de vuelo, a través de siete etapas: de Palos de la Frontera a Las Palmas, luego a Porto Praia (Cabo Verde), desde allí el tramo más largo hasta la isla Fernando de Noronha (en Brasil), después a Pernambuco, más tarde Río de Janeiro, Montevideo y los últimos 220 kilómetros hasta su amerizaje en la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires a 19 días de su partida.

"Estas calles adyacentes, a poco, quedaron materialmente obstruidas: tal era la afluencia de vehículos que pretendían pasar. Y como otra avalancha de vehículos venía del Sur, el tráfico en muchos sitios se paralizó completamente. Los agentes de Policía agitaban inútilmente su varita blanca. Por entre los automóviles y los tranvías la multitud se deslizaba, se corría hacia el puerto, con el temor de llegar demasiado tarde…", destacaba la crónica de La Nación sobre el fervor del público.

El 11 de marzo de ese año, el rey de España Alfonso XIII donó el Plus Ultra a la Armada Argentina, donde sirvió como avión correo hasta ser retirado del servicio en 1936. Actualmente, se exhibe en la sala "Hazañas" del Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de la ciudad de Luján.

plus ultra llegada buenos aires darsena sur puerto
El Plus Ultra amerizó frente al puerto de Buenos Aires, colmado de público, el 10 de febrero de 1926.

El Plus Ultra amerizó frente al puerto de Buenos Aires, colmado de público, el 10 de febrero de 1926.

El hidroavión Plus Ultra, el primero en cruzar el Atlántico Sur

El Plus Ultra, un Dornier Do J (también conocido como Wal), contaba con flotadores de sección aerodinámica para darle mayor estabilidad en el agua y dos motores en W Napier Lion de 450 CV. En la década de los 80 se le realizó una restauración casi completa .

plus ultra museo luján
El hidroavión Plus Ultra se exhibe desde 1936 en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de la ciudad de Luján.

El hidroavión Plus Ultra se exhibe desde 1936 en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de la ciudad de Luján.

