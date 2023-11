Esperando el verano Floppy Tesouro marca tendencia con esta microbikini

Floppy Tesouro demostró que está preparada para el verano al vestir una microbikini que marcó tendencia . La modelo lució en sus redes sociales un conjunto con los detalles que más están usando las famosas en este momento. La influencer se encuentra en un gran momento profesional y nuevamente compartió con sus fans una foto de uno de sus looks favoritos.

Floppy Tesouro microbikini Instagram

"Vitamina D", escribió Floppy Tesouro en el texto de la historia. La modelo, que además le sumó a su look unas gafas de sol, reunió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su outfit. Sin dudas, la influencer se consolida como una de las famosas que más atenta se encuentra a la moda del momento y que marca tendencia con cada uno de sus looks.

Flavia Palmiero se fotografió en la playa con una microbikini de lentejuelas

Flavia Palmiero marcó tendencia vistiendo una microbikini de lentejuelas desde la playa. La modelo posó con un conjunto a puro brillo. Este traje de baño forma parte de su colección para la temporada 2024. A los 57 años, la conductora es una de las famosas con más influencia en las redes sociales, siempre atenta a la moda y con una marca propia de este tipo de prendas.

Flavia Palmiero Microbikini lentejuela Instagram

La modelo aprovecha los días de sol de sus vacaciones para mostrar un nuevo producto de su catálogo. En esta ocasión optó por un diseño de dos piezas en color plata. Este contó con un corpiño de molde triangular de breteles finos con paillettes en negro y una bombacha clásica tipo colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, se mostró con el pelo suelto y al viento.

Bajo el sol y a orillas del mar, Flavia Palmiero compartió con sus seguidores este nuevo conjunto y sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios. La modelo recibió elogios referidos a su nuevo producto de su catálogo y se afianza como una de las referentes más importantes en el mundo fashionista, marcando tendencia con cada uno de los conjuntos que presenta.