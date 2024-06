Escándalo y abandono en Gran Hermano: "Quiero irme esta misma noche"

La producción de Gran Hermano modificó el juego en la última semana e hizo ingresar a los familiares para que vuelvan a participar. Pero, de manera inesperada, una de las jugadoras interrumpió a Santiago del Moro y pidió irse de la casa porque no lo soportaba más.

Embed Gracias Coy, ella necesitaba verte, le llevaste paz, le llevaste amor las amo #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/SJ6UAsC6Vt — (@AyluBaezOk) June 12, 2024

Pero, para sorpresa de muchos, en lugar de que los jugadores decidan quién se va, Coy pidió hablar: “Primero agradecerles a todos, siento que no estoy soportando seguir en la casa y desearía abandonarla”.

Lejos del enojo, Furia la entendió: “Si no lo hacías vos lo iba a hacer yo, porque sé lo que estas sintiendo. Tranquila, estoy relajada, sé jugar, basta, confío en mí y en el afuera. tranqui, no llores. Gracias por ser mi hermana. Cumplís un rol fundamental, no tengo a nadie”.