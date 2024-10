Escándalo en Independiente: se filtraron conversaciones de la organización

Con el objetivo de contar con la presencia de diferentes influencers y hasta dos ex-Gran Hermano, el hombre brindó supuestos precios en dólares. Esto incluiría presencia y copas, aunque con la posibilidad de "arreglar otras cosas" directamente en persona:

Romina Malaspina : u$s20 mil.

: u$s20 mil. Florencia Regidor : u$s15 mil.

: u$s15 mil. Candela Díaz y Sasha Ferro : u$s14 mil las dos juntas u u$s8 mil por una.

: u$s14 mil las dos juntas u u$s8 mil por una. Juli Pellegrini : entre u$s5 mil y u$s6 mil.

: entre u$s5 mil y u$s6 mil. Carla Batello : u$s5 mil.

: u$s5 mil. Anto Barreda: u$s4 mil.

Dos protagonistas desmintieron su participación como "gatos botineros"

Ante la viralización de este posteo, la propia Flor Regidor citó la publicación y escribió: "Te imaginas 15k mi sueño, no viviría en Lomas de Zamora. Con suerte estoy ahorrando y a fin de año me voy a poder comprar un Palio". Con estas palabras, se tomó con risas la acusación y esto indicaría que no es verdad lo de los mensajes.

Por otro lado, la influencer @brimarcos_ buscó alejarse del tema y confesó que está en una relación amorosa con un futbolista de Independiente. "No me gusta ventilar mi vida, pero ya me cansó este puterío barato y que ensucien mi nombre con cualquier cosa, no soy ningún gato VIP, salía con Tarzia. ¿Contentos? Bueno no jodan más, ya lo confirmé, sean felices", concluyó.