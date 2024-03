En varios momentos del programa, no necesariamente para nominar, Gran Hermano llama a los participantes al confesionario y hablan de diversos temas. En las últimas horas, Nicolás Grosman fue convocado para hablar de su salvación, pero su conversación se escuchó en todos lados.

La producción dejó “sin querer” el micrófono abierto del participante y debían dejarlo, pero que solo se escuche en ese sector, no en toda la casa ni al aire. Eso generó especulaciones sobre lo que estaba hablando realmente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1763316789075681606&partner=&hide_thread=false HACE INSTANTES: La PRODUCCIÓN dejó EL MICRÓFONO ABIERTO de Nicolas cuando hablaba en el confesionario y se escuchó: "¿Hasta que diga Furia lo contario?" #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/ymFBFSLnXL — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 29, 2024

“Hace instantes: la producción dejó el micrófono abierto de Nicolás cuando hablaba en el confesionario y se escuchó: ‘¿Hasta que diga Furia lo contrario?’”, escribió la cuenta @ElLauchaOkey. En el video muestra la charla que tuvieron y se escucha por lo bajo.

La periodista de espectáculo Milagros Amondaray en X (ex Twitter) expresó: “Apelo a que @GranHermanoAr deje de guionar tanto, la gente está poniendo guita, digo, se la dan de moralistas con el hecho de que no hay revolear una hamburguesa pero para sacarle plata a la gente no tienen drama @GastonTrezeguet te escribí hace poco sobre estas 'irregularidades'". ¿Fue adrede o sin querer?

Telefe alertó sobre una estafa a través de Gran Hermano 2023 a los televidentes

El éxito de Gran Hermano 2023 en la pantalla de Telefe motivó que el público del reality sean víctimas de una estafa para formar parte del juego desde las tribunas.

El canal de Martínez emitió un comunicado donde denunció "la existencia de inescrupulosas personas que, haciéndose pasar por "supuestos" productores o "empleados de la compañía", buscan estafar al público y los televidentes ofreciéndoles espacio en la tribuna de Gran Hermano y/o trabajo en la producción a cambio de dinero".

La señal reiteró que "el ACCESO a la tribuna del programa es GRATUITO", a la vez que remarcó que se ingresa exclusivamente a través del sitio mitelefe.com. Además, recordó que no se realizan contrataciones a través de terceros o intermediarios.