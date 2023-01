Escándalo en Gran Hermano 2022: Alfa entró al baño mientras Camila se estaba duchando

Esto generó una polémica dentro y fuera de la casa más famosa del país. Lucila Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis y Julieta Poggio manifestaron su desconfianza sobre las actitudes de Camila para con Alfa, ya que no entienden si el vínculo es una estrategia, una amistad o algo más.

Sin embargo, todo parece haberse ido de las manos: en las últimas horas comenzó a circular un clip del programa donde se lo puede ver a Alfa, en la puerta del baño mientras Camila está dentro.

ALFA quiere entrar al baño mientras Camila está desnuda y ella le dice que NO, él insiste varias veces y la respuesta cada vez es más contundente... #GranHermano #GH2022

"¡Salí Alfa!", se la escucha gritar a Camila desde dentro del baño, mientras estaba en la ducha. "Dale, miro para otro lado", le responde insistente Alfa con la intención de querer entrar.

"Me hago pis", le vuelve a repetir Walter entre risas, a lo que ella le responde que ya sale, que se quede afuera del baño. "No podes, no te dejo", le vuelve a repetir Camila en un tono más fuerte.

Lo que en un momento comenzó tal vez como una broma de Alfa, se desvirtuó a medida que abría un poco la puerta del baño. Después de insistir unos segundos y ante la negativa de Camila, entre risas abandonó el lugar.

A su vez, circuló otro video donde Alfa habla con los demás hermanitos que Camila siempre intenta trabar la puerta cuando se está duchando porque "tiene pánico que entre alguien al baño".

Este momento no pasó desapercibido entre el público, ya que repudiaron el accionar de Alfa con Camila y pidieron que el Big intervenga frente a situación que incomoda a una participante.

Gran Hermano 2022: la impresionante estrategia de Alfa para comunicarse con el afuera

Uno de los personajes que más controversias fuera de la casa es Walter Santiago. Luego de casi 3 meses dentro de la casa, el participante comenzó a enterarse de pequeños detalles y comenzaron las sospechas. Es por eso que se dio a conocer una impresionante teoría que involucra al Mago Sin Dientes.

“De alguna manera le entra información del afuera a Alfa. No puede ser que sepa todo”, comenzó Estefi Berardi en Mañanísima. Fue entonces que Barbieri agregó: "Ojo a la producción, chequeen esto. Qué justo, ¿no? Yo me descompongo, falto y él dice que soñó que me morí".

Es por eso que Pampito y una tarotista comenzaron con la idea de que el participante se comunica con el humorista. “Según los pañuelos, el color y todo, es el mensaje que les está mandando a la gente que ya tiene un plan", explicó Carmen.