Escándalo con Christian Sancho: abandonó la obra y dejó a todo el elenco sin trabajo

Ahí empezó una interna entre el artista, sus colegas y el empresario Alberto Raimundo. Al parecer lo criticaron porque es gente que no entiende que cuando vos asumís un compromiso con fechas ya pautadas de gira no podes bajarte de un momento a otro porque tenés otro trabajo, dejaron trascender.

Embed

Finalmente, el propio productor detalló el conflicto que comenzó el modelo: “Teníamos bastantes localidades vendidas en los teatros de La Pampa y Mendoza y levantamos la gira porque Sancho me dijo hace una semana que no podía continuar con la obra".

El portazo de Sancho dejó sin trabajo a mucha gente porque no tiene reemplazo y no se puede seguir con el proyecto: “Me dijeron que no llegan con los tiempos. Christian se bajó de repente y están todos re calientes. Es más, literalmente me dijeron que se ‘cagó en todo’”.

La obra se presentó en Mar del Plata con gran éxito en las vacaciones de julio

¿Quiénes trabajan en Sinvergüenzas?

En la nueva versión de la obra Sinvergüenzas actúan, además de Christian Sancho, Juan Palomino, Tucu Lopez, Carna, Alejandro Cupitó y Alexis "Cone" Quiroga. La obra está dirigida por Diego Rinaldi.