El momento ideal: Lauty Gram blanqueó su relación con la China Suárez

Además, en el mismo mensaje nombró a @sangrejaponesa -el usuario de Suárez de la cantante en Instagram- con emojis de dos corazones rojos para hacerla cómplice del buen momento que comparten.

Los famosos habrían vuelto a verse íntimamente a mediados de año, después de que ambos desmintieran este vínculo y a pesar de vérselos juntos compartiendo eventos y viajes.

En esa oportunidad, el artista de RKT aseguró que no era el momento para hablar públicamente de su relación: "No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella”, aseguró.

¿Cómo se hizo famoso Lauty Gram?

Antes de dedicarse a la música, es un influencer en redes sociales como Instagram y TikTok, donde se hace conocido por sus publicaciones de humor y entretenimiento, logrando una amplia cantidad de seguidores.