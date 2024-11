Enzo Vogrincic sufrió depresión tras el éxito de La sociedad de la nieve: "De un día para otro nadie te llama..."

El actor uruguayo no volvió a trabajar desde su participación en la película de Netflix y sus palabras generaron preocupación en redes sociales.

Además, el actor uruguayo tuvo que bajar 20 kilos para interpretar a Numa Turcatti y hubo días en los que solo comía una lata de atún y una mandarina, por lo que cuando terminó el rodaje pesaba 49 kilos. Al volver a Montevideo, se deprimió y tuvo que enfrentar un escenario desconocido luego del contundente éxito de La sociedad de la nieve.

la sociedad de la nieve Enzo Vogrincic interpretó a Numa Turcatti, el protagonista principal de la película. Netflix

Al respecto, Enzo Vogrincic expresó: "Fueron días muy salados. Pensaba que nada tenía sentido, que lo que había hecho no importaba, que lo había hecho mal. No encontraba el sentido de estar en Montevideo". Así, relató que no encontraba razón de vivir y esto llenó de preocupación a los fans de la película de Netflix.

"De un día para el otro nadie te llama, nadie te necesita, no sos Numa, sos Enzo, otra vez volvés a lo mismo de siempre y queda como un vacío", continuó con respecto a su depresión. Vale recordar que el uruguayo no volvió a trabajar desde La sociedad de la nieve, por la cual se hizo con la estatuilla a Mejor interpretación masculina en los Premios Platino.

