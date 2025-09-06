Ángela Torres le respondió sin filtros a Rusherking: "Ya no es mi mundo" La cantante y panelista de Luzu TV hizo referencia a las acusaciones que el artista hizo vía redes sociales: "Yo tengo una visión y él tiene otra".







Ángela Torres y Rusherking, en guerra. Redes sociales

La cantante Ángela Torres habló sobre su relación con Rusherking sin mencionarlo. Luego, el artista le respondió y ella contraatacó. La relación, la cual terminó meses atrás, dejó mucho por conversar y pasó al plano mediático. Sin embargo, lejos de fomentarlo, todo logró apaciguarse.

“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, contó Ángela en Nadie dice Nada.

En tal sentido, agregó: “Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”. Pero, Nico Occhiato preguntó si hablaba de Rusherking y dijo que no.

Ángela Torres y Rusherking Instagram Sin embargo, el cantante se lo tomó personal: “Hasta acá me guardé mi opinión… Pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto".

"No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido", contó en X.

A lo que Torres contestó cuando le preguntaron si leyó los posteos de su ex: “Lo vi. Yo no siento que sea así pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja, así que no es mi mundo. Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra”.