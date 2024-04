En Coachella, Chantel Jeffries la ex novia de Justin Bieber se lució combinando una microbikini y un pantalón a la moda

La cantante participó del festival de Coachella y sorprendió a sus seguidores con su look.

Chantel Jeffries se sumó a la moda de usar lencería a la vista y marcó tendencia con su look . La exnovia de Justin Bieber sorprendió con su outfit en Coachella al usar una microbikini de satén y pantalones transparentes. La DJ fue parte de este festival y sorprendió a sus seguidores desde California. En su cuenta de Instagram se pueden ver todas sus fotos en la que posó con este diminuto traje de baño marrón satinado de dos piezas.

Para el festival eligió usar un corpiño push up con diseño de concha de mar , con finos tirantes y espalda descubierta. Además, eligió una bombacha de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera. El conjunto también contó con pantalones transparentes de manta con cordones y mangas marrones con recortes.

Su look también contó con gafas de sol futuristas con montura nude y pendientes largos. También mostró un bolso de Louis Vuitton y usó maquillaje en tonos naturales con labial nude, blush rosado y trenzas en su peinado.

Chantel Jeffries microbikini instagram

La artista participó en varios sets del festival, en el que también participaron cantantes como Lana del Rey, Tyler Thee Creator, No Doubt, Peso Pluma, entre otros. Sus seguidores dejaron miles de reacciones sumando "me gusta" y comentarios elogiando su estilo y su look, el cual cada vez está sumando más famosas.

Chantel Jeffries microbikini instagram

Chantel Jeffries microbikini instagram

De todos los colores: Camila Homs mostró las microbikinis más elegidas para usar en la playa

Camila Homs viajó al Caribe para disfrutar sus vacaciones y marcó tendencia con su look vistiendo una trikini ultra cavada. A lo largo del 2024, la modelo se mostró con diversos conjuntos para disfrutar sus tardes bajo el sol. En esta nota repasaremos algunos de sus outfits playeros.

En primer lugar, en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, la modelo posó vistiendo una de las últimas novedades fashionistas: Una trikini total black. Desde Riviera Maya, una de las playas más famosas del Caribe, la influencer se mostró caminando con su hijo Bautista mientras vestía un conjunto audaz con una bombacha ultra cavada y con la espalda descubierta que desplegó todo su glamour.

Camila Homs microbikini negra Instagram

Recostada en una camilla solar, la modelo aprovechó el buen clima para lucir un traje de baño con brillos muy elegido por las famosas en esta última temporada. El toque de las shiny le dieron su estilo y glamour a un conjunto metalizado que contó con un corpiño con molde triangular con pailletes bordados y una bombacha colaless.

Camila Homs microbikini instagram

Días atras la influencer eligió una microbikini bicolor para sumarse a la moda de estos conjuntos que siempre marcan tendencia. Eligió un corpiño rectangular y una bombacha colaless con recortes. El traje de baño contó con un color negro en la base y con tiras y bordes blancas.

cami homs bicolor instagram

En otra oportunidad, la modelo eligió un traje de baño blanco con un corpiño con tiras entrelazadas en el abdomen XXS y una bombacha colaless de tiro alto. La foto fue tomada frente a un espejo que mostró parte del ambiente en donde se encontraba descansando.

Camila Homs microbikini instagram

Otro de los conjuntos que vistió Camila Homs fue un estampado floral y bicolor. En esta ocasión, la participante del Bailando eligió un modelo en blanco y negro que mostró desde su cuarto. Con una camisa blanca entre abierta, un corpiño rectangular y una bombacha colaless marcó tendencia y sus seguidores reaccionaron con miles de "me gusta" y comentarios.

Camila Homs microbikini instagram

Finalmente, la modelo se vistió vistiendo un conjunto que contó con una de las tendencias de la temporada: El color neón. Eligió para una producción que buscó promocionar una marca deportiva, un traje de baño con un diseño verde flúor con animal print camuflado.

Camila Homs microbikini instagram

La modelo marcó tendencia con todos sus looks a lo largo del 2024 y dejó en claro cuál es la moda que se usará en todo el año.