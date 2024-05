En boca de todos: Graciela Alfano volvió a irrumpir en el mundo de la moda con una microbikini fuera de serie

La ex vedette vistió un traje de baño en uno de sus tonos favoritos. Posó desde una embarcación y sorprendió a sus fans.

Graciela Alfano eligió una microbikini rojo fuego para pasar un día bajo el sol y sorprendió a sus fans . La ex vedette posó con un traje de baño que incluyó aberturas cut out. Estas imágenes formaron parte de un clip que grabó a bordo de una embarcación y en la playa. En el video, que compartió en sus redes sociales, se la pudo ver disfrutando del paisaje y del clima.

La mediática sigue disfrutando el calor y, para pasar el día cerca del mar, eligió un traje de baño de dos piezas diminuto con corpiño triangular y una bombacha colaless ultracavada . De esta manera, impuso su estilo y dejó en claro cuál es uno de los mejores looks del verano. Este conjunto contó con uno de sus colores favoritos y con un diseño que sorprendió por sus aberturas cut out.

Graciela Alfano microbikini instagram

Para completar su look, le sumó unos lentes de sol total black XXL con vidrio superopaco y marco muy ancho. “Nada produce tanta envidia como una pareja que se ama y se disfruta. Para protegerse nada mejor que el ROJO. ¡Una pulsera, una bombachita, unos zapatos o el escapulario de la nona, cualquier cosa sirve! Y a pararse fuerte. Nadie tiene derecho a torcer nuestra felicidad. Los amo y les deseo todo el amor del mundo en sus vidas”, escribió Graciela Alfano en el posteo que subió a su cuenta de Instagram. Como suele suceder, sus fans dejaron miles de reacciones felicitándola por su estilo y sus palabras.

Graciela Alfano microbikini instagram

Graciela Alfano microbikini instagram

Cuál fue el look que Antonela Roccuzzo lució en la Bresh y es la nueva moda para las salidas nocturnas

Antonela Roccuzzo causó sensación en las redes sociales al apostar por un look total denim para disfrutar de una noche de fiesta en Miami junto a su esposo, Lionel Messi, demostrando su innato estilo fashionista. La rosarina fue parte de la fiesta de la Bresh y marcó tendencia con su outfit.

El glamuroso look que lució la influencer contó con un ajustado corset de jean con cierre frontal y costuras en el pecho, Esta prenda combinó a la perfección con unos pantalones de tiro alto y pierna ancha en el mismo tono. Completando el look vanguardista, la rosarina llevó una elegante cartera metalizada de Miu Miu con efecto matelassé 3D que aportó un toque chic y moderno. Su pelo suelto con ondas sueltas y un make up ahumado terminaron de darle su estilo y glamour.

Antonela Roccuzzo look Instagram

Las postales de Antonela Roccuzzo con su outfit total denim en la famosa fiesta Bresh de Miami generaron gran revuelo en Instagram. La rosarina se consolida de esta manera como una influencer de estilo admirada a nivel global por su capacidad de imponer las tendencias más vanguardistas. La empresaria demuestra que sigue protagonizando las novedades en el mundo de la moda gracias a la atención que tiene sobre lo último que visten las famosas.

Antonela Roccuzzo look Instagram