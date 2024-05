Estampada y de color particular: cuál es la microbikini con la que Graciela Alfano se lució en la playa

La exvedette se sumó a la moda de los trajes de baño celestes y marcó tendencia con su look.

A sus 71 años, la modelo compartió un video en donde se mostró feliz entrando al mar. Para esta ocasión optó por un conjunto estampado en tonos celestes de dos piezas. El conjunto contó con una dupla de alto impacto con corpiño triangular estilo underboob y una bombacha colaless XXS . Además, completó su look con un par de lentes de sol en total black, el cual también es una de las tendencias del 2024.

"Los amo y los bendigo. No se olviden de reír”, escribió Graciela Alfano en el texto de la publicación junto a algunos emojis de corazones y fuegos. Sus seguidores le dejaron miles de comentarios y "me gusta", confirmando así que es una de las estrellas del ambiente digital y también de la moda.

Pilar Rubio se sumó a la moda bicolor y estrenó una microbikini ideal para los días soleados

Pilar Rubio eligió su microbikini favorita para posar en una de sus últimas producciones de fotos. La presentadora marcó tendencia con un diseño con el que sorprendió a sus seguidores. Mientras corren rumores sobre su situación sentimental, no deja pasar la oportunidad para llamar la atención en sus redes sociales vistiendo conjuntos de las principales marcas.

La modelo presentó un nuevo modelo de su colección de trajes de baño e indicó la pauta sobre a dónde irá la moda esta temporada. En esta producción de fotos, dio a conocer los detalles del diseño Bora Bora de Selmark. Esta prenda, caracterizada por un corte especial, incluyó la moda bicolor, una de las tendencias del año. El top cuenta con una pieza celeste con corte triangular y push up, mientras que la bombacha presenta un estilo colaless en rosa.

"Qué ganas tenía de estrenar mi nuevo bikini! Lo amo, lo adoro, estoy ‘in love’ con la nueva colección de baño que he diseñado”, escribió en el texto de la publicación Pilar Rubio. En la actualidad, es una de las máximas referencias del mundo de la moda en Europa y con estas producciones lo está demostrando. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo.