Tres estilos a puro brillo: Zaira Nara, Graciela Alfano y Kendall Jenner sorprendieron con las microbikinis del momento

Zaira Nara, Kendall Jenner y Graciela Alfano volvieron a poner en escena los looks que incluyen microbikinis con brillos y a tono con lo último de la moda. Mientras la hermana de Wanda Nara eligió un look barbiecore, las otras dos modelos optaron por el denim.

La menor de las hermanas Nara posó desde las playas brasileras con un look de alto verano. Como buena fanática de las microbikinis no dejó pasar la oportunidad de vestir una para aprovechar el buen clima. Para esta ocasión eligió un traje de baño de dos piezas diminuto en color rosa, uno de los tonos más usados del momento.

El traje de baño contó con un modelo XXS, con corpiño de molde triangular simple y bombacha colaless cavada con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas. Además, completó su look playero con un peinado de rodete.

Zaira nara barbiecore microbikini instagram

Por otro lado, la modelo Kendall Jenner, quien también protagoniza el reality show de su familia, mostró los detalles de uno de sus últimos trajes de baño. En una nota para una revista, posó con un conjunto de dos piezas que se destacó por sus brillos.

Kendall Jenner microbikini Instagram

La microbikini incluyó un corpiño rosa con brillos y tiras negras, mientras que la bombacha de molde colaless contó con un diseño a tono que combinó de manera perfecta con su look.

Finalmente, Graciela Alfano deslumbró con su microbikini de lentejuelas en tonos celestes y rosas. La exvedette demostró una vez más su estilo característico y su audacia a los 71 años. Sentada sobre la arena, marcó tendencia y sus fans elogiaron su look.

Graciela Alfano microbikini instagram

El traje de baño contó con un pequeño top triangular con breteles finos que resaltó su escote. La parte inferior consistió de una diminuta bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera.

El detalle más importante lo aportaron las lentejuelas tornasoladas que adornaron cada centímetro de la microbikini, brillando a la vez que la impactaban los rayos del sol caribeño. La figura mediática complementó el outfit con unos grandes anteojos de sol negros y su pelo suelto al viento.

La ex gran hermano Coti Romero volvió a lucirse en microbikini y sigue marcando tendencia

Coti Romero volvió a causar furor en las redes sociales con su última producción de fotos vistiendo una microbikini. La ex participante de Gran Hermano vistió un top underboob con el que sorprendió a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram. La influencer además complementó su look con una ponytail y un maquillaje de alto impacto.

En uno de sus últimos posteos en su perfil de Instagram, la influencer posó con un crop top marrón de cuello alto con moldería underboob, que combinó con una bombacha colaless blanca de tiras regulables. Para completar su look audaz, apostó por un make up de máximo impacto con delineado cat eye total black, sombras rojizas, iluminadores, rubor rosado y un labial rojo fuego con delineado oscuro.

Coti Romero microbikini instagram

Coti Romero además se mostró con el pelo con una cola de caballo alta y descontracturada, lo que terminó de darle su estilo a su look. En el texto de la publicación escribió: “Bueno, acostúmbrense a ver muchas fotos porque me es imposible decidir”. El posteo sumó miles de "me gustas" y comentarios elogiando su estilo, demostrando una vez más que es una de las favoritas del público en internet y que de a poco se va a consolidando como una referencia en el mundo de la moda.

Coti Romero microbikini instagram