Emmanuel Vich reveló cuál será su futuro laboral luego de Gran Hermano

Y se explayó: "Estoy haciendo la música que es algo más personal y tengo dos propuestas para teatro. Hay una que me re gusta y hay una que no me gusta tanto pero está buena, así que hay que ver. Está bueno porque yo soy un escándalo: te canto, te bailo, me tiro al piso, todo".

“Voy a hacer teatro, pero tampoco puedo contarlo. Ay, ya lo dije encima. Ponganme un bozal legal”, expresó el cordobés y se sumaría a Virginia Demo, quien también ya cuenta con una experiencia en teatro. Actualmente, es una de las protagonistas de Legalmente Rubia en reemplazo de Costa.

Furia continúa con los delirios de grandeza: ahora acusó a María Becerra de copiarla

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Juliana "Furia" Scaglione aseguró que María Becerra le dedicó una canción y hasta le copió el Arco de Artemisa, confirmando que sus delirios de grandeza empeoran cada día.

"Ella nunca vino, nos terminamos subiendo al escenario con Emma [..] no está bueno dejar pagando a la gente"



Además, le dejó un comentario agradeciéndole por una canción y la recriminó por un gesto: "El arco de artemisa no es tuyo" pic.twitter.com/ptt6sqoCCy — TRONK (@TronkOficial) July 31, 2024

Durante su visita al programa Toda, del streaming de Carajo, Furia contó su punto de vista sobre lo que pasó con la cantante. "Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha. Entonces fui como cualquier ser humano común, entramos esperando a que en algún momento cayera María Becerra y nunca vino...", remarcó en un primer lugar.

Pero eso no fue lo único, sino que agregó: "¿Y qué pasó? Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue, pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...". De esta manera, apuntó duramente contra La Nena de Argentina.