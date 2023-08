Emily Ratajkowski se mostró dentro de su casa con una microbikini multicolor que será la tendencia del verano

La influencer es una de las principales referentes del mundo de la moda y en particular, es una de las que prefieren este diseño XXS a la hora de vestir microbikinis. Es además creadora de su propia línea de trajes de baño y aprovecha cada oportunidad que tiene para promocionar sus modelos. Así es que para esta sesión de fotos optó por un conjunto con un diseño de estampado multicolor abstracto de corpiño con molde triangular con frunces y una bombacha colaless ultracavada.

En la publicación se la pudo ver realizando distintas poses en fotos con varios encuadres que remarcaron las particularidades de este traje de baño y su audaz diseño.

A su look le agregó como único complemento el uso de un collar de soga negra con un dije circular verde, además, eligió no usar maquillaje y tener el pelo suelto. Como era de esperarse, este posteo acumuló cientos de miles de "me gusta" y comentarios elogiando la producción de fotos.

Dua Lipa mostró la nueva tendencia con microbikinis de modelo particular para el verano

La cantante Dua Lipa sorprendió en sus redes con fotos luciendo distintas microbikinis que marcan tendencia. La británica se afianza como un ícono no sólo en la música sino también en la moda. La artista subió a su perfil una galería de 10 fotos de sus vacaciones en el exclusivo complejo Golden Eye de Jamaica.

Entre las distintas imágenes que compartió en su perfil, se pudieron ver dos fotos en las que se mostró vistiendo dos modelos tendencia de microbikinis. En una foto lució un conjunto a cuadros de color negro y blanco con corpiño con molde triangular, cubierto en parte por una camisa blanca abierta, y un pantalón rosa, color que vuelve a usar luego de su participación en Barbie. Mientras que en otra foto se mostró con un traje de baño color amarillo que le resaltó el bronceado y al que acompañó con un short deportivo y algunos collares, mientras descansaba recostada en un sillón del yate.

La cantante en pocas horas superó el millón de reacciones, entre “me gusta” y comentarios que elogiaron el álbum de fotos por su look y los lugares que visitó en sus vacaciones. No sólo se afianza en la música sino que ahora también suma fanáticos que la siguen por el estilo que está imponiendo en la moda.