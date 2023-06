Cómo es la microbikini blanca que lució Emily Ratajkowski y causa furor para el verano

Emily Ratajkowski lució una microbikini blanca en la playa de Brasil como parte de la promoción de su nueva colección . La modelo y actriz estadounidense de 31 años sorprendió a sus seguidores al publicar algunas fotos de su nuevo traje de baño, el cual cuenta con un particular diseño frontal con la espalda al descubierto recibió el nombre de Encinitas y es parte de la colaboración de su marca con Mirror Palais . Su look lo completó con gafas de sol y aretes mientras posaba en la playa.

Emily Ratajkowski Microbikini Instagram

"Cuando Marcelo Gaia y yo comenzamos a hablar sobre lo que queríamos hacer para la colección Mirror Palais x Inamorata Woman, inmediatamente supo que quería traerme a Brasil”, escribió la modelo sobre esta colección. Además, agregó: “Aunque mi viaje a Río fue rápido, me enamoré por completo. Gracias Marcelo por llevarme a tu ciudad favorita y acercarme a la cultura de tu mamá. No puedo esperar a volver y no puedo esperar a que todos ustedes vean lo que cocinamos”. Emily Ratajkowski sumó miles de "me gusta" y cientos de comentarios en su cuenta de Instagram donde tiene 30 millones de seguidores, quienes elogiaron el estilo de su nueva colección.