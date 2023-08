Emiliano Pinsón confirmó que seguirá trabajando a pesar del Parkinson: "Salgo a pelearla"

Al respecto de los comentarios que recibe sobre su estado físico, el periodista remarcó: "Como dijo el Diego una vez, lástima a nadie. A veces leo 'pobrecito', pero no, pobrecito nada. Tengo una enfermedad y salgo a pelearla. Trato de hablar y dar ejemplo. No me voy a quedar en casa". Así, confesó que no quiere recibir un trato diferente por tener Parkinson, sino todo lo contrario.

Para finalizar, Emiliano Pinsón habló sobre su futuro laboral: "Les cuento que voy a grabar un podcast sobre Parkinson, haciendo entrevistas con gente que tiene que ver con el tema. No es una cosa bajón, tenemos un tema y hay que enfrentarlo. No tengo muchas más palabras que decirles gracias a todos. Sinceramente no me imaginaba tanta muestra de cariño".