Emilia Mernes habló por primera vez tras los rumores de infidelidad de Duki: "Lloró toda la noche"

Embed Las traumadas sabemos q emilia lloro toda la noche. Hijodputa https://t.co/gKT93HaMTR — agustina (@Aguusjacob) November 12, 2024

Pero, al margen de eso, en la previa de su show y a pocos minutos de presentarse en el evento de Spotify en Miami, se grabó: “Hola mi gente hermosa de Latin Grammy. Yo soy Emilia y nos vemos este jueves para pasar una noche inolvidable. Los amo”.

Pero atrás de esa frase tan positiva se veía el triste semblante de la actriz. Algunos seguidores indicaron que estaba triste y que no quiso salir a saludar a sus fans a la puerta del hotel. Solo aceptó salir después de que le prometieron no pedirle fotos.

Se le reflejó la tristeza en la mirada y una de las seguidoras escribió: “Las traumadas sabemos que Emilia lloró toda la noche”, otra escribió: “Conozco ese tipo de ojos”. ¿Hay crisis confirmada entre dos de los artistas más influyentes de la música urbana actual?

Emilia Mernes habría comenzado un romance con un exitoso piloto de Fórmula 1: de quién se trata

La cantante Emilia Mernes fue vista muy cerca del piloto Lando Norris, algo que se inscribe en una supuesta infidelidad de Duki y terminaría por darle un cierre a la relación amorosa que comenzó en 2021.

A través de Instagram, el piloto Lando Norris decidió comenzar a seguir a Emilia Mernes y el momento parece ser particularmente significativo, ya que los rumores de la supuesta infidelidad de Duki están más activos que nunca. Por eso, la posible separación genera interés en el mundo de la farándula, ya que la cantante quizá esté soltera pronto.

Emilia Mernes Lando Norris Instagram Capturas Instagram

Y esto no fue lo único, sino que el piloto de Fórmula 1 le dio me gusta en varias publicaciones que no son actuales, por lo que existe la posibilidad que estén hablando hace mucho tiempo. El británico cumplirá 25 años el 13 de noviembre, por lo que quedará muy cerca de los 28 de la artista y eso los acerca aún más.

Hasta el momento, ninguna de las tres partes ha hablado sobre algún tipo de separación o nuevo romance, por lo que se desconoce si algo de esto ya ha pasado a la realidad. Pero, las críticas del público no tardaron en llegar y Duki quedó en el ojo de la tormenta luego de los rumores vinculados a la supuesta infidelidad.