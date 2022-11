Emilia Mernes: "Mis canciones buscan empoderar a las mujeres"

Después del éxito de su primer álbum Tu crees en mi?, su gira por Europa y el sold out de su tour por Argentina, la cantautora cierra el año con un tema potente que no solo nos llama a movernos al ritmo del reggaetón, sino que nos invita a imaginarnos un mundo futurista, sexy y vanguardista: “Underground es un reguetonazo para mover el cuerpo. Siento que es la hermana de 420, así que estoy muy contenta, es un reggaetón que trabajamos hace poquito junto con BIG ONE y es una es una canción que se hizo para el álbum y quedó afuera, por eso la lanzamos en este momento para que sea full escuchada en veranito”, contó Emilia en exclusiva con C5N.