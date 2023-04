Electrotrap, la nueva tendencia musical que irrumpe con Paco 1996

Empecé a 'escupir' los primeros freestyles y se me abrió un mundo", recuerda Paco 1996.

"Yo ya escribía desde chico cuentos o reflexiones. Pero el mundo laboral en el que estaba y el aburrimiento de la vida ordinaria de un pibe de 18 años que no tiene idea qué hacer me llevaron a empezar a 'escupir' los primeros freestyles; ahí se me abrió un mundo", recuerda.