El Trece definió que hará tras la salida de Guido Kaczka de Los 8 Escalones

Guido Kaczka Redes sociales

En este caso, solo hará un viaje, pero como estará fuera del país por mucho tiempo, desde el canal intentaron ponerle un reemplazo. Quien siempre estuvo como primera opción para los productores es Carmen Barbieri, pero como ella también va a realizar un viaje, tuvieron que buscar otra opción.

Como no pueden encontrar una persona para que conduzca, determinaron que grabarán los programas necesarios para dejar de back up y poder emitirlos en su ausencia. Esto terminaría con los problemas y no afectaría en el rating diario.

Polémica en El Trece: estrella rechazó volver luego que despidieran a otra figura del canal

El Trece iba a intentar dar el batacazo matutino y volver con un clásico y su conductor. Tenía todo listo para que se pueda dar en las próximas semanas y solo restaba terminar de confirmar el staff. Sin embargo, todo cambió a último momento y no habrá regreso triunfal.

Doman Captura de pantalla

"Se fue, pero nunca llegó, lo que podemos afirmar es que se cayó la vuelta de Doman a eltrece y a Nosotros a la Mañana. Finalmente, no va a volver a la segunda mañana del canal", expresó Marina Calabró en Radio Mitre. La vuelta tan esperada no se pudo dar.

El motivo es porque no hubo grandes esfuerzos: “Lo llamaron, es cierto, pero la cosa se fue deshilachando. Me dice el riñón 'creo que fue él quien la dejó caer'. Me decían, 'no hay nada, contrato, ni precontrato, ni oferta económica, nada. Además, en junio y julio, Fabián va a estar de viaje'".