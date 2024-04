El repudiable comentario de Furia contra Catalina en Gran Hermano 2023: ¿hay expulsión?

La participante Juliana "Furia" Scaglione volvió a apuntar contra Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2023 y en esta ocasión la trató de "mogólica" , algo que no pasó por alto en redes sociales y será muy importante para definir la eliminación.

Todo comenzó luego de la compra semanal de la casa de Gran Hermano 2023, momento en el que Nicolás lanzó un comentario a la pasada en el que se mostró muy feliz con lo que habían conseguido. Ante esto, Furia le respondió: "Sí, la verdad que sí. Cuando no se guardan las cosas, está perfecto... Gracias por querer que me vaya de la casa. Ahora no los quiero más".