6 de noviembre de 2026 Inicio
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Crisis en Paraguay: primeras imágenes de los exdirectivos de Ueno Bank detenidos

Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Caroni, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller ya están en el Centro de Prevenidos de Tacumbú.

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Los cinco imputados por la caída de Ueno Bank.

Los cinco imputados por la caída de Ueno Bank.

En medio de la caída por Ueno Bank y el posterior terremoto social y político que derivó en la renuncia del presidente de Paraguay Santiago Peña, se conocieron las primeras imágenes de los exdirectivos detenidos, que ya fueron trasladados al Centro de Prevenidos de Tacumbú.

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Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Caroni, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller son cinco de los 27 imputados que lleva la causa hasta el momento.

Se lo señala como una de las figuras centrales de la red. Como parte del directorio, participó en la aprobación de millonarias líneas de crédito e irregularidades cuyo destino final se desconoce. Documentos del BCP y la Fiscalía lo identifican como accionista y "controlante" del Grupo Vázquez SAE hasta 2025, además de estar estrechamente vinculado a las empresas beneficiarias (como Mowi SA e itti Saeca, de la que poseía el 99% y era beneficiario final del 60% del Grupo M SA).

Las firmas beneficiadas con préstamos millonarios (Grupo Hendy, TUIU, Franede, Office Design y Nubicom) pertenecían a itti y al Grupo Vázquez antes de recibir los fondos. Según la Fiscalía, benefició con montos siderales a sus familiares Martín Vargas Wildberger (accionista de AIME), Gloria Villasanti (presidenta de AIME y directora suplente de MOWI) y Mauro Vargas Wildberger (presidente de Franede SA, quien luego compró las acciones del Grupo Vázquez).

En 2021, MOWI SA contaba con 8.000 acciones, de las cuales 7.999 pertenecían al Grupo Vázquez y solo una a él (por un valor de 1.000.000 guaraníes), figurando como vicepresidente. Posteriormente vendió dicha acción a José Sala, quien terminó adquiriendo la mayoría accionaria.

Juan Manuel Gustale (Expresidente de Ueno Bank)

Situación procesal: Imputado y con prisión preventiva.

El BCP y la Fiscalía lo acusan de autorizar y permitir operaciones irregulares entre 2025 y 2026. Consistían en créditos millonarios sin garantías suficientes y con "destino cruzado" hacia empresas del propio grupo económico, lo que destruyó el patrimonio de la entidad y provocó la declaración de insolvencia por parte del Banco Central.

Julio Daniel Rey Fernández (Exvicepresidente 2.º de ueno bank)

Situación procesal: Imputado y con prisión preventiva.

Habría firmado y aprobado las operaciones de crédito destinadas a las empresas vinculadas al banco omitiendo los controles de riesgo obligatorios y la normativa vigente.

Alejandro Gómez Abente (Director titular de Ueno Bank)

Situación procesal: Imputado.

Tomó decisiones dentro del equipo directivo que permitieron el desvío irregular de fondos de terceros hacia entidades vinculadas, generando un perjuicio patrimonial directo al banco y a sus clientes.

Diego Fernando Duarte Schussmuller (Director titular de Ueno Bank)

Situación procesal: Imputado y con prisión preventiva.

Según la denuncia del Banco Central, integró la estructura directiva encargada de validar los sobregiros y préstamos siderales otorgados al margen de la regulación.

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