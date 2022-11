El Polaco: "Soy un gran animador porque me gusta que la gente se divierta"

El cantante de cumbia El Polaco , Ezequiel Iván Cwirkaluk , se refirió su relación con la música y su paso por distintos géneros desde la cumbia hasta en la actualidad con algunos tema pop y se definió como "un gran animador porque me gusta que la gente se divierta".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el artista destacó que es "un ser muy sensible" y relató cómo vive su reconocimiento. "Básicamente la vida se trata de ponerle todo lo que uno tiene a cada cosa que uno hace para dar lo mejor", definió.