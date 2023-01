El picante comentario de Wanda Nara sobre L-Gante que dejó a todos sin palabras

Luego conducir un desfile en el que debutaron como modelos sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara aprovechó para hablar con la prensa y se refirió a su vínculo con L-Gante : " Me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no".

"No hay nada. Nada que ver. Es super amigo y tengo buena relación”. Luego, ante la consulta sobre si le gustaría volver a enamorarse, la modelo sostuvo categórica: “Por ahora no. Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”, en referencia al artista.