El pedido de Wanda Nara a Javier Milei en redes sociales que tuvo que borrar

Por más de 11 puntos, el candidato de La Libertad Avanza asumirá el 10 de diciembre luego del mandato de Alberto Fernández. Esto provocó que muchos famosos se posicionen a favor o en contra de la situación, en este caso Wanda lo hizo a favor.

Wanda Nara Milei

En la historia que publicó había reposteado una publicación de Telefe donde anunciaba el nuevo presidente, ella lo etiquetó y adjuntó una bandera argentina. De esta manera, dio su postura y eso podría haberle causado críticas.

Por ese motivo, habría tomado la decisión de eliminar la historia. Tampoco se volvió a pronunciar sobre la situación. Uno de los usuarios de redes sociales consideró que podría afectarle a su propio emprendimiento mostrar su postura a favor o en contra de cualquier candidato, pero ella aún no aclaró el motivo.

Ángel De Brito destrozó a la mano derecha de Wanda Nara: "Nunca van a poder..."

El jurado del Bailando 2023, Ángel De Brito, le puso un 0 a la performance de salsa de tres de Kennys Palacios en el certamen, lo que provocó que su coach se quiebre al escuchar sus palabras.

Tras recibir el puntaje de Ángel De Brito, el coach Franko Quiles no pudo contener las lágrimas y se quebró, lo que generó que el conductor Marcelo Tinelli se acerque a él. En ese momento, expresó: "Me angustio un toque porque laburamos un montón. Bailaron muy bien, no son bailarines profesionales, no tomaron clases, están construyéndolo y para mí hicieron la coreo como tenía que ser".

Para finalizar, el coach señaló: "Puede gustar o no, pero bailaron un montón. Lo acepto y trabajaré todo lo que podamos para seguir creciendo". De esta manera, el equipo generado a partir de la fama de Wanda Nara empieza a tambalear en el Bailando 2023, ya que si no progresan no podrán seguir avanzando en el certamen de América TV.