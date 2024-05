El nuevo repertorio completo de Taylor Swift para The Eras Tour: qué canciones quitó

Tras mucha expectativa por el éxito de su nuevo disco, los fanáticos de Taylor Swift habían teorizado sobre cómo podía ser el nuevo repertorio para The Eras Tour y la cantante consiguió sorprenderlos igualmente. Así, los 7 temas que decidió quitar para hacer espacio fueron: The Archer (Lover), Long Live (Speak Now), The 1 (Folklore), 'tis the damn season (Evermore), Tolerate It (Evermore), The Last Great American Dynasty (Folklore) y Mastermind (Midnights).

Al remover 7 canciones, la artista agregó esa misma cantidad pero de The Tortured Poets Department, con las elegidas siendo: But Daddy, I Love Him; So High School, Who's Afraid of Little Old Me, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived y I Can Do It With a Broken Heart. De esta manera, su flamante lanzamiento tendrá mucha importancia de ahora en más en sus shows.

Embed la manera en la que sirve lyrics sirve perfomance sirve outfit sirve vocals sirve show sirve set sirve visuals sirve escenario sirve acting y SIRVE COÑO TE AMO TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/qsyPbGgFuM — paula folklorista ERAS (@lfmltay) May 9, 2024

Una vez detallado todo esto, el nuevo orden oficial completo es el siguiente:

Miss Americana & the Heartbreak Prince. Cruel Summer. The Man. You Need to Calm Down. Lover. Fearless. You Belong With Me. Love Story. 22. We Are Never Ever Getting Back Together. I Knew You Were Trouble. All Too Well (10 Minute Version). Enchanted. Ready For It?. Delicate. Don't Blame Me. Look What You Made Me Do. Cardigan. Betty. Champagne Problems. August. Illicit Affairs. My Tears Ricochet. Marjorie. Willow. Style. Blank Space. Shake it Off. Wildest Dreams. Bad Blood. But Daddy I Love Him. So High School. Who's Afraid of Little Old Me. Down Bad. Fortnight. The Smallest Man Who Ever Lived. I Can Do It With a Broken Heart. Primera sorpresa. En este show fue Paris. Segunda sorpresa. En este show fue loml. Lavender Haze. Anti-Hero. Midnight Rain. Vigilante Shit. Bejeweled. Mastermind. Karma.

Se lanzó la versión argentina de la película de Taylor Swift: dónde verla

La versión nacional de la flamante película de Taylor Swift se estrenó el sábado 30 de marzo a las 20 hs y de la mano de un proyecto sin fines de lucro realizado por dos fanáticos argentinos bajo el lema "de fans para fans".