El motivo por el que Alejandro Sánz esta pasando un mal momento: deudas millonarias y estafas

Según lo que informaron en Antena 3 y el periodista Antonio Belachi, la situación financiera del artista se sabe desde un tiempo atrás. "Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha", explicó.

Al mismo tiempo, Belachi comentó que el madrileño y una compañía deberían unos u$s7,3 millones. "Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares", reveló.

Otros de los periodistas que integran Espejo Público, por el medio español, contó que "en una inspección fiscal, Alejandro Sanz descubre que tiene un agujero muy grande de dinero en todas sus cuentas" y agrega: "el tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal y los tribunales le condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto".

El conductor siguió ahondando sobre las finanzas del cantante. "Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de liquidez enorme que, poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de la Finca... Pero aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez. No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sanz esté mal porque esto viene desde hace siete años".

El interprete de Amiga mía, no se refirió al respecto o si su estado anímico se debe en parte a esta situación económica. Sin embargo, su exmujer Raquel Perera brindó detalles sobre el tema. "Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal", destacó.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", comienza el breve texto publicado anoche en su cuenta de Twitter (@AlejandroSanz), y que en pocas horas tuvo más de 10.000 comentarios, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, comienza el breve texto publicado anoche en su cuenta de Twitter (@AlejandroSanz), y que en pocas horas tuvo más de 10.000 comentarios, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.