Carina Zampini y Sebastián Estevanez fueron tentados para una segunda temporada de Dulce Amor

Aunque todavía no es un hecho, la presentadora de TV dejó en claro que están avanzando en el guion de la temporada 2 para la pantalla chica, con nuevos episodios de "Marcoria", tal como apodaron los fanáticos de la novela a su programa preferido.

Lo último que hizo Zampini fue la conducción de El gran premio de la cocina en El Trece, mientras que Estevanez declaró en 2021 en diálogo con Agarrate Catalina en radio La Once Diez que no tenía pensado volver a la tele: "No creo que vuelva con una novela, estoy con proyectos personales", remarcó.

La trama de Dulce Amor, con Carina Zampini y Sebastián Estevanez

La tira argentina Dulce Amor cuenta la historia dedos las hermanas Bandi, dueñas de una fábrica de golosinas, y los problemas que enfrentan para mantener su negocio adelante.

Victoria (Zamini) es la mayor de las hermanas, quien está a cargo de la empresa y es novia de Lorenzo, su prometido que en realidad trabaja para que la fábrica fracase. Natacha (Calu Rivero) es la hermana menor de Victoria, quien es un alma libre y desenfrenada, y Marcos (Estevanez) es un excorredor de autos que se convierte en chofer de Victoria y se enamora de ella.