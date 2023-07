El mal momento de Mauro Icardi por la salud de Wanda Nara

La familia Nara había planificado unas vacaciones por Europa que debieron suspender debido a este sorpresiva situación. Según los medios, la pareja tenías sus primeros pasajes a Italia, ya que la joven posee una mansión frente al Lago di Como.

Ahora, se supo que su marido, Mauro Icardi, se habría comunicado con el Galatasaray de Turquía el club en donde se desempeña profesionalmente como futbolista y anunció que se quedará en la Argentina para acompañar a su pareja en este difícil momento.

Así lo confirmo en C5N, Damián Rojo. "Icardi habló con su club en Turquía porque se tiene que quedar acompañando a Wanda en este problema de salud que esta teniendo", dijo en Argenzuela.

Al mismo tiempo, desde el equipo de Argenzuela se refirieron a otros de los rumores que circularon que indicaban que el jugador de fútbol habría manifestado su deseo de que su mujer haga el posible tratamiento en Europa.

Calabró explotó contra Jorge Lanata luego de que hablara de la salud de Wanda Nara

La periodista Marina Calabró cruzó en vivo a Jorge Lanata luego de que este revelara el supuesto diagnóstico de leucemia de Wanda Nara, que había sido internada de urgencia en las últimas horas. "Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera", lanzó.

El conductor de Lanata, sin filtro contó este viernes en Radio Mitre la información a la que había accedido sobre el estado de salud de la mediática y afirmó: "Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia".

“Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice. Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo", señaló.

La que reaccionó en vivo al anuncio fue Marina Calabró, que se desempeña como columnista de espectáculos en el programa. "Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo. En lo personal, y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia autorizando", le indicó.

"Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición, y mi límite. Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme", agregó.

Por último, la periodista criticó el accionar del periodista: "Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera. Pero es una posición personal".