El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

El look de Salazar que compartió en redes sociales. Redes sociales

Luciana Salazar siempre da que hablar en las redes con sus fogosas publicaciones que comparte. En esta ocasión, se mostró desde el palier de su casa, frente al espejo, con un impactante look que no pasó desapercibido. El outfit que eligió se trató de un catsuit de látex negro, sin mangas y con escote cerrado, una prenda que resaltó su silueta.

Para complementar este outfit, la modelo optó por unos guantes largos, del mismo color y material, y un par de bucaneras altísimas con taco aguja y terminación en punta. Este conjunto, pensado para la noche, le brindó aires de femme fatale, y los seguidores lo asociaron inmediatamente con Gatúbela.

luciana salazar outfit negro En materia de accesorios, Salazar escogió una minibag y un cinturón de Celine, ambos con herrajes dorados que rompieron el negro absoluto. Asimismo, apostó por un maquillaje fuerte con máscara de pestañas, delineado negro, rubor rosado en las mejillas y un labial mate en tono rosa.

luciana salazar outfit negro 2 Luciana Salazar habló sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez Salazar no se quedó afuera de la polémica entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, luego de que la actriz confirmara haberle sido infiel a su entonces marido. "Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo", confesó Accardi al aire en el canal de streaming OLGA.

En medio de fuertes rumores de romance con su compañero de obra, Andrés Gil, ella reveló que había engañado una vez a Nicolás con una persona "random". En una entrevista con Los profesionales de siempre (El Nueve), la modelo opinó sobre el tema que es tendencia entre el público argentino.

"No me sorprende lo que contó Gimena, me sorprende la sociedad, que estemos tan poco aggiornados. Ya no va el tema de los cuernos, es algo cotidiano", expresó Salazar, que agregó: "Se le da mucha entidad y las parejas ya no se separan por eso, es demodé, se separan por otras cosas. Para mí, ya no es un tema, no somos dueños del otro, cada pareja tiene su mundo". Cuando el periodista quiso saber si ella había perdonado infidelidades, la modelo retrucó: "Me han perdonado infidelidades". Sin embargo, cuando el periodista le preguntó si esa persona había sido su ex pareja, el economista Martín Redrado, la modelo se negó a responder.