El llamativo look de la China Suárez para ir al cumpleaños de Emilia Mernes

El rosa no pasa de moda y la China Suarez volvió a marcar tendencia con su look.

La China Suárez eligió una microbikini rosa para armar un look de peluche por el cumpleaños de Emilia Mernes. La modelo asistió a la celebración de la cantante y sorprendió a sus seguidores con detalles de su vestimenta. La también actriz, que se encuentra disfrutando el estreno de su última película llamada "El Duelo", en donde actúa con Joaquín Furriel, marcó tendencia con su outfit .

Para esta fiesta, la influencer captó la mirada de quienes asistieron al evento gracias a su look. La cantante había establecido un código de vestimenta en el que se debía usar una prenda o accesorio rosa.

Así es que la actriz optó por una tela de peluche de ese color para definir su conjunto. Asistió con un corpiño con molde triangular y un buzo crop top para completar. Su look lo completó con un sombrero, una falda y unas medias de la misma tela. También le sumó unas gafas y unos aros.

China Suarez microbikini rosa Instagram

El rosa es uno de los colores que protagonizó la temporada. A lo largo de todo el año, las famosas, influencers, modelos, vistieron prendas en ese tono como parte de la campaña de la película de Barbie que volvió a poner en valor este tipo de looks. Así fue que en el mundo la tendencia Barbiecore ganó el favoritismo de muchas a la hora de elegir un outfit.

Precisamente, la cantante Emiia Mernes, fanática de este color, festejó su cumpleaños y eligió como dress code este tono. Miles de sus seguidores dejaron su "me gusta" y comentario elogiando este audaz estilo y felicitaron a la artista por su cumpleaños.

Coti Romero mostró su colección de microbikinis para el verano 2024

Coti Romero repasó sus microbikinis favoritas en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus fans. A lo largo de la temporada, la influencer usó una gran cantidad de trajes de baño, con los que marcó tendencia durante todo el año. La reconocida ex participante de Gran Hermano acumula más de 2,7 millones de seguidores, quienes suelen dejarle miles de "me gusta" y comentarios en cada uno de sus posteos.

Coti Romero microbikini Instagram

Entre sus destacadas elecciones para el verano, la influencer optó primero por una clásica en blanco, con elegantes bordes negros. El diseño del traje de baño incluía un corpiño de corte triangular y una bombacha colaless, tiro alto y ultracavada, mostrando su preferencia por las líneas simples pero sofisticadas.

Coti Romero microbikini Redes sociales

Siguiendo la presentación de su colección, frente al espejo, como en todas las fotos, se la pudo ver con otro conjunto. En este caso eligió un tono celeste pastel metalizado. Este diseño, igualmente elegante, contó con un corpiño clásico adornado con una arandela en el centro y tiras finas que se ataban alrededor del cuello, mientras que la bombacha colaless se ajustaba con lazos en los laterales.

Otro modelo que deslumbró fue uno en tono lima estampado, manteniendo la coherencia de estilo con la parte superior de molde triangular y la parte inferior colaless.

Coti romero microbikini Instagram

Para cerrar su selección, Coti Romero apostó por un estilo vibrante combinado en colores amarillo y negro. Este conjunto presentó un corpiño estilo top, aportando un toque deportivo y chic, y una bombacha que seguía la línea de sus anteriores elecciones.

Coti Romero microbikini Instagram

"Preparándome para el verano con estos looks que amo", escribió en su publicación. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Su posteo recibió miles de "me gusta" y comentarios, en donde sus fans elogiaron su colección. Luego de su paso por el reality, la influencer se afirma como una referencia en el mundo fashionista digital.