El inesperado pedido de Romina de GH a Ángel de Brito que sorprendió a los televidentes

La situación que se vivió en el aire fue tan tensa que los haters no tardaron en hacerse notar en redes sociales y publicaron distintas partes de la emisión del programa de espectáculos de América, sin embargo Romina expuso en sus redes sociales que si bien había la entrevista había sido polémica, no se sintió tan mal y hasta se animó a hacerle a de Brito un insólito pedido. Al parecer la exconcursante pidió ser parte del staff de su programa.

"Romina quiere ser angelita" aseguró el conductor del ciclo en un mensaje por Twitter, luego de un extenso descargo en el que habló sobre su presencia en LAM. Uno de los momentos más candentes fue cuando la exparticipante señaló que "se dijeron muchas mentiras" sobre ella y su caso. Algo que enojó al conductor con la joven y por lo que le pidió "que bajara el tonito". Pero De Brito dejó en claro que todo lo que dijo al aire está sustentado sobre la causa que figura en la Justicia.

"En ningún programa, le preguntaron por las causas judiciales, la violencia económica, la labor parlamentaria, la postura frente al aborto, trivializaron estos temas y otros. Por eso, esta nota interesó", remarcó Ángel en relación a los picos de rating que tuvo el programa.

El fuerte cruce entre Romina Uhrig con Yanina Latorre

La panelista y la exGran Hermano discutieron sobre la causa de enriquecimiento ilícito que la involucra junto a Walter Festa y tuvieron fuertes cruces verbales sobre su rol como diputada, en el medio la esposa de Diego Latorre, le reprochó que no presentó proyecto alguno durante sus cuatro años de gestión en el Congreso.

Además, otro de los puntos álgidos de la entrevista fue cuando Fernanda Iglesias le preguntó cómo se enriqueció Walter Festa durante su mandato como intendente de Moreno y la exdiputada respondió: "No somos ricos, eso lo dice una persona que nos denunció por enriquecimiento ilícito. No porque tengas causas en la Justicia quiere decir que es verdad".

A lo que Yanina le retrucó: "Yo no tengo causas. Nadie se levanta y dice ‘le voy a cagar la vida a alguien’. ¡Estamos hablando de política! ¿Cómo sabés de los 400 millones de pesos que no les mandaron en el municipio y no sabés cuánto pagás de alquiler en tu casa?

Romina le respondió "Te estoy diciendo 1200 (dólares)", pero la angelita no conforme con su respuesta le consultó "¿Y cómo pagás 1200 dólares de alquiler con 600000 pesos de sueldo?"

"Te estoy diciendo que es porque tiene inversiones y tiene ahorros y trabajó toda su vida. Si querés lo podés sentar acá", respondió la ex Gran Hermano.

Yanina Latorre continuó la pelea. "Es el único argentino que tiene inversiones y ahorros, porque acá la guita no le alcanza a nadie", sentenció. Pero Romina quiso pagarle con la misma moneda y deslizó: "¿Y vos cómo hacés para vivir en un country?"

"Laburo como una loca, y estoy casada con un tipo que es exjugador de fútbol, y vos sabés bien el nivel que manejan los del fútbol. Mi marido es periodista deportivo, somos privados…", explicó Latorre y agregó: "lo único que me falta es que una mina que tiene una causa de enriquecimiento ilícito me pregunte por qué tengo casa en un country. Tengo departamento, tengo alquileres… Tengo de todo porque en mi casa l-a-b-u-r-a-m-o-s sin chorear desde los 18 años".

Ya para el final, Romina le advirtió: "una cosa es que vos puedas opinar de alguien, pero afirmar algo me parece que no. Esa causa, vos sabés que no es así. SI querés, te traigo la causa, la verdadera. ¡Sabemos que está todo truchado!". Pero la panelista reveló: "Estoy afirmando lo que leo la causa. Traemela. ¿Hay dos causas? Al final, sos como todos los políticos. Por qahí, la trucha sos vos, que cambiás a cada rato".

Y agregó: "Y segundo, no tratés de chorro, porque no está bueno lo que estás haciendo, de usar a alguien si no tenés pruebas…"