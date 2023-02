El inesperado encuentro entre Alfa de Gran Hermano y el Kun Agüero: "Yo te entendía"

"El Kun me mira y me dice ´vos sos Alfa´, esto es muy fuerte" , dice el exparticipante de Gran Hermano para la cámara, mientras envuelve con un brazo al exfutbolista y ahora streamer de Twich.

"Cada tanto miraba Gran Hermano, estuvo bueno. No tenía mucho tiempo, pero era muy gracioso todo", explicó Agüero. Para lo que Alfa le retrucó con una pregunta: "Tengo que volver, ¿no?"

"Para mí si, pero viste como es. Yo te entendía, lo decías con buena onda. Soy bastante bromista", le respondió el exfutbolista.

Para terminar el encuentro, Alfa le consultó si podían realizar un stream juntos. "Vamos hacer un Twich con Alfa", cierra el Kun y se despidió de los seguidores. Ante la respuesta positiva, el exjparticipante de Gran Hermano repitió una y otra vez: "Esto es muy fuerte".

Alfa mano a mano con Jorge Rial: reveló qué haría si le ofrecen participar en política

El polémico exparticipante de Gran Hermano Walter 'Alfa' Santiago, quien debió abandonar la casa la semana pasada, habló en exclusiva con Jorge Rial para Argenzuela y reveló qué haría en caso de que algún partido quiera tentarlo para participar en política.

Además de haber sido acusado de violento, misógino y abusador mientras duró su estadía en la casa de Gran Hermano, en reiteradas ocasiones Alfa fue tildado antikirchnerista y macrista por el contenido de sus posteos.

Al ser consultado sobre las chances de participar en política, el jugador sexagenario fue terminante: "De ninguna manera".

"A mí me gusta hacer pizzas, pero no soy idóneo para tener una pizzería. Me encantan los autos, me fascinan los autos, pero para hacerle chapa y pintura o para desarmar un motor tenés que ser idóneo. Para cualquier actividad tenés que conocer, tenés que mamarlo y tenés que estar formado", explicó Alfa.

"Ser un buen participante de Gran Hermano o un buen deportista no implica que vayas a ser un buen político. Creo que la política es algo muy serio y debe ser hecha por gente idónea", agregó.