El inesperado apoyo que recibió Furia de Gran Hermano de parte de Alfa

La jugadora más controversial de la casa nombró al mediático en varias ocasiones, pero no se imagina que está de su lado en el programa.

La participante más popular de Gran Hermano es Juliana Scaglione y puede no ser la ganadora , al igual que Alfa que fue el jugador que más popularidad y rating generó. Por ese motivo, el mediático le había mandado un pañuelo por medio de Romina en su ingreso.

“Voy a mostrar algo. Ayer la fui a buscar a Romina, fuimos a cenar juntos y mirá lo que me mandó Furia de regalo, una remerita de ella”, contó y mostró un video que ya tenía consigo gracias a su compañera.

furia.jpg

Y dio su opinión: “Yo insisto en que Furia es genuina. No la conozco, pero la quiero como si fuera una amiga mía. No se guarda nada y ¿saben por qué la quieren? Porque no está jugando, está siendo ella y en GH lo principal es ser uno mismo”.

Luego agregó: “Furia tenés todo mi apoyo” y se ganó el grito de toda la gente. ¿Podrán unirse las dos partes para hacer fuerza y llevar a Juliana a la final?

Máxima tensión en el estudio de Gran Hermano 2023: la madre de Joel habría agredido a Catalina en la tribuna

Luego de la eliminación de Joel Ojeda de la casa de Gran Hermano por decisión de la gente en una placa de siete participantes, testigos aseguran que su madre la habría agredido a Catalina Gorostidi, otra de las concursantes que se quedó afuera hace algunas semanas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aarontsuarez/status/1757253642397123071?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1757253642397123071%7Ctwgr%5Ed058dea593a4af7d143c66f72775d438effe0ab8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20noneditable20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D1707841885955820&partner=&hide_thread=false AL PARECER, la mamá de JOEL agarró fuerte a CATA del brazo y la amenazó para que deje de hablar mal de joel #GranHermano pic.twitter.com/MB8ddCqOzj — aaron (@aarontsuarez) February 13, 2024

Todo comenzó con el enojo por la eliminación y porque, según los familiares de Joel, Catalina fue una de las responsables de hacer campaña para que se fuera.

“Le apretó el brazo a Cata Gorostidi. Sabrina estaba del lado de Joel y se metió. Cata quedó con el brazo dolorido. A la mujer se la tuvo que llevar una productora”, expresó la influencer Adriana Bravista. Fue entonces que Cata decidió expresarse en esa red social.