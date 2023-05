El incómodo momento que sufrió Silvina Escudero en vivo: ¿renuncia?

Silvina Escudero sufrió con el chorizo porque es vegetariana y temió al dar vuelta la tortilla

"No me gusta tocar la carne. Yo soy vegetariana. Esto para mí es un montón", expresó con total disgusto. Luego contó cómo se maneja en su casa con su pareja "A mi marido le he cocinado una milanesa, con un montón de amor. En seis años, una vez. En mi casa yo no cocino, cocina mi marido".

Con experiencia en programas de comidas, ya que estuvo al frente de Bake Off, Chaves expresó: “Es increíble este show de cocina donde vamos a descubrir quién es el mejor cocinero de la televisión argentina".

Quiénes participarán en Pasaplatos famosos

Desde el primer programa formarán parte: Aníbal Pachano, Geraldine "Gege" Neumann, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys "La Bomba" Tucumana, Jorge "Carna" Crivelli, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Maximiliano "Chanchi" Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y César Juricich.