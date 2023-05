Tensión en El Trece: Carina Zampini se cansó y llamó a Paula Chaves

En medio de todo el caos, se instaló una pelea entre ellas. Pero Carina llamó a Paula y le dijo que no existía tal enojo y que se quede tranquila. El programa empezará este lunes a las 18.30, horario del programa de canto que finaliza el viernes.

Los participantes famosos de Pasaplatos serán Gladys La Bomba Tucumana, Aníbal Pachano, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Sofía Macaggi, Teresa Calandra, El Chanchi Estévez, Rodrigo Vagoneta, Geraldine Neumann, El Turco García, Ariel Ansaldo y Romina Uhrig de Gran Hermano.

Paula Chaves transita un duro momento personal: "Es una situación muy dolorosa"

Paula Chaves abrió su corazón para contar una realidad que la atraviesa y tiene que ver con su amistad con Zaira Nara. Ambas están peleadas hace más de un año por una cuestión personal y se agravó porque su amiga se puso en pareja con su exnovio Facundo Pieres.

Contó que se siente triste. En LAM le consultaron sobre su alejamiento con Zaira: "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta".

"Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, agregó. La hermana de Wanda es la madrina de Filipa, la hija de Paula y recordar eso la dejó al borde de las lágrimas.

Asimismo, agregó: "No pasó nada específico como para ponerle un título y decir pasó esto y por eso nos distanciamos. Fue una sumatoria de cosas. Lo único que tengo para decir es que, para mí, es una situación dolorosa. Que me hizo mal y que siento que no es lindo. Estamos distanciadas desde el año pasado".