El implacable pedido de la madre de Tini Stoessel a las fans que generó preocupación

Tras la separación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel , los ánimos de ambos no serían los mejores. Por ese motivo, la madre de la cantante se comunicó con los fanáticos en Uruguay y les hizo un determinante pedido que generó preocupación.

Ante esto, la periodista Pilar Telechea reveló el pedido que hizo Mariana Stoessel: “Lo último que sabía es que Tini se encontraba en Uruguay y que la mamá le dijo a las fans que la cantante necesitaba relajarse y descansar”.

Tini Captura de pantalla

La llegada de Camila Homs al Bailando 2023 iba a hacer que ellos sean noticia y ese habría sido otro de los motivos de separación. ¿Volverán?

El recuerdo de Rodrigo De Paul que Tini Stoessel se arrepiente de tener: "Te fuiste y..."

A lo largo de su carrera, Tini Stoessel compartió su vida privada con sus fanáticos. En los últimos meses, Rodrigo De Paul fue uno de los protagonistas más importantes y mostró su intimidad en redes sociales, pero tiene un recuerdo imborrable que quiere olvidar. ¿De qué se trata?

De Paul Tini Redes sociales

Ni en los momentos de vacaciones la cantante descansa de la música y, en uno de sus viajes a Europa, estuvo rodeada de amigos, familia y el futbolista. Como uno de los estrenos se venía encima, decidió grabar un video casero que le sirvió de videoclip oficial de uno de sus últimos hits: "Estoy tranqui, tranquila. No me duelen ni las despedidas, tú te fuiste y ya me puse más killah, más fina".

Lo deja en claro al final del video cuando termina, aparece con la cámara desde un espejo y saluda como para ponerle fin. Este recuerdo le quedará para siempre a la cantante, hasta que decida sacar un video alternativo como ya hizo con La Loto.