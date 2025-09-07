IR A
La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

La rosarina que conquistó al mundo no solo acompañó a Messi en cada paso, también marcó su propio camino con estilo, naturalidad y determinación.

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

Desde que apareció junto a Lionel Messi en los primeros años de carrera del astro, Antonela Roccuzzo se convirtió en una figura observada con lupa. Pasó de ser “la novia de Leo” a construir una identidad propia que combina elegancia, frescura y un magnetismo que nunca forzó. Su imagen cambió con el tiempo, pero mantuvo una impronta reconocible que hoy la coloca como referente de moda y estilo de vida.

Antonela Roccuzzo tiene a Lionel Messi de fondo de pantalla.
Quienes la conocen desde Rosario recuerdan a la joven de perfil bajo, con peinados sencillos y vestimenta sin estridencias. Con los años, y sobre todo tras instalarse en Barcelona y luego en París, su estilo evolucionó hacia looks sofisticados sin perder naturalidad. De los jeans básicos a los vestidos de diseñador, Antonela se adaptó a cada etapa de su vida sin caer en excesos ni artificios.

Hoy, con una fuerte presencia en redes sociales y colaboraciones con marcas internacionales, la rosarina logró consolidarse como mucho más que la esposa del mejor futbolista del planeta. Su transformación está ligada no solo a la estética, sino también a su capacidad de manejar la exposición mediática sin perder autenticidad.

El 30 de junio de 2017 Rosario fue testigo de una boda histórica. El casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo reunió a futbolistas de elite, celebridades y familiares en una fiesta que se vivió como un evento mundial. Pero entre tantas imágenes que circularon de aquella jornada, hubo una que tomó otro destino: recibió el Inspiration Award, uno de los reconocimientos más importantes de la fotografía de bodas.

El responsable fue el rosarino Andrés Preumayr, quien capturó el momento exacto en que los recién casados se besaban y su hijo Thiago, de apenas cuatro años, se tapaba los ojos entre sorpresa y ternura. Esa reacción espontánea le dio a la foto un peso emocional inesperado. El propio fotógrafo contó que cambió de posición en cuestión de segundos para incluirlo en la toma y generar ese contraste entre la solemnidad del beso y la naturalidad infantil.

