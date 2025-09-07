La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después La rosarina que conquistó al mundo no solo acompañó a Messi en cada paso, también marcó su propio camino con estilo, naturalidad y determinación.







Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

Desde que apareció junto a Lionel Messi en los primeros años de carrera del astro, Antonela Roccuzzo se convirtió en una figura observada con lupa. Pasó de ser “la novia de Leo” a construir una identidad propia que combina elegancia, frescura y un magnetismo que nunca forzó. Su imagen cambió con el tiempo, pero mantuvo una impronta reconocible que hoy la coloca como referente de moda y estilo de vida.

antonela-roccuzzo-joven Quienes la conocen desde Rosario recuerdan a la joven de perfil bajo, con peinados sencillos y vestimenta sin estridencias. Con los años, y sobre todo tras instalarse en Barcelona y luego en París, su estilo evolucionó hacia looks sofisticados sin perder naturalidad. De los jeans básicos a los vestidos de diseñador, Antonela se adaptó a cada etapa de su vida sin caer en excesos ni artificios.

antonela-roccuzzo-joven-messi Hoy, con una fuerte presencia en redes sociales y colaboraciones con marcas internacionales, la rosarina logró consolidarse como mucho más que la esposa del mejor futbolista del planeta. Su transformación está ligada no solo a la estética, sino también a su capacidad de manejar la exposición mediática sin perder autenticidad.

El premio que recibió una foto del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo El 30 de junio de 2017 Rosario fue testigo de una boda histórica. El casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo reunió a futbolistas de elite, celebridades y familiares en una fiesta que se vivió como un evento mundial. Pero entre tantas imágenes que circularon de aquella jornada, hubo una que tomó otro destino: recibió el Inspiration Award, uno de los reconocimientos más importantes de la fotografía de bodas.

Antonela-Roccuzzo-Messi-Thiago El responsable fue el rosarino Andrés Preumayr, quien capturó el momento exacto en que los recién casados se besaban y su hijo Thiago, de apenas cuatro años, se tapaba los ojos entre sorpresa y ternura. Esa reacción espontánea le dio a la foto un peso emocional inesperado. El propio fotógrafo contó que cambió de posición en cuestión de segundos para incluirlo en la toma y generar ese contraste entre la solemnidad del beso y la naturalidad infantil.