El Hotel de los Famosos 2: el video por el que Flor Moyano acusa de violación a Juan Martino

El Hotel de los Famosos 2 Flor Moyano Juan Martino Si bien todavía no está el video, así habría sucedido el repudiable momento.

Por eso, la actriz compartió un sentido mensaje en Instagram: "Agradezco a todas las personas que me están brindando su apoyo. Me encuentro transitando una situación sumamente delicada, de la cual espero poder salir pronto". Todo esto deja muy mal parado a eltrece, ya que no habría hecho nada a sabiendas de lo que ocurrió.

Roberto Castillo, abogado de Flor Moyano: "Tocar a una persona sin consentimiento es abuso"

Uno de los conductores de El Hotel de los Famosos 2, Leandro Leunis, habló al respecto a través de su cuenta de Twitter: "Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor, es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte". Todo esto complica incluso más a Juan Martino, quien no ha hablado sobre el tema todavía.

El Hotel de los Famosos 2: ¿cuándo saldrá al aire el video con la expulsión de Juan Martino?

Hace días se supo que la producción del programa decidió echar del reality a Juan Martino, pero se desconocían los motivos. Se sumó una placa al inicio de las emisiones del reality, en la cual aclararon que el programa terminó de grabarse a principios de enero.

"Este ciclo terminó de grabarse el 13/01/2023", decía el mensaje, acompañado por el logo del programa.

Y ese mensaje dio que hablar. "Hoy hablaron en toda la TV. Obviamente, los que menos hablaron fueron los integrantes de El Trece. En Nosotros a la mañana no hicieron el tema, en Socios del espectáculo ya vieron la aclaración que dieron y, en El hotel de los famosos, pusieron una placa aclarando que el programa había terminado de grabarse el 13 de enero, como cubriéndose", sostuvo Ángel de Brito al respecto.

Se espera saber cuándo sadrá al aire el video con el motivo por el cuál echaron a Juan Martino. Al respecto se piensa en la posibilidad de pedir que no salga al aire, y por el otro, que siga su curso para que quede expuesto en televisión todo lo que sucedió.

Según los cálculos por las emisiones, ese episodio saldría en febrero de no haber alguna modificación de última hora.