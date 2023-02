Escándalo en El Hotel de los Famosos: una participante denunció a otro por abuso sexual

Denuncia hotel Florencia Moyano Parte de la denuncia de Moyano a Martino. Redes sociales

Luego, el panelista reprodujo un textual del abogado de Flor Moyano: "Me costó mucho porque ella estaba muy asustada y muy angustiada. Le costaba mucho contar lo que había pasado en El Hotel. Después de muchas entrevistas logramos detectar seis tipos de abusos". Pero esto no fue lo único, sino que asegura tener forma de demostrarlo. "Me dijo que tiene los videos de lo que se vio dentro del Hotel. De esos abusos que contó, ella tiene las pruebas", aseguró.

Flor Moyano Juan Martino Hotel de los Famosos Flor Moyano y Juan Martino estuvieron juntos en el reality show. Redes sociales

Para finalizar, Pampito reveló: "Lo que me cuenta el abogado es que él le tocó la cola a ella, sin su consentimiento. Yo le pregunté a Juani Martino por esto y él me dijo: 'sí, le toqué cola una vez en la pileta y ella me tocó la cola a mí, pero fue en un contexto de pareja'". Así, ahora tendrá que demostrar su inocencia debido a la denuncia que le realizó Moyano.