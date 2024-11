El escandaloso momento que vivió el streamer Brunenger en un probador de mujeres

En la breve filmación que se volvió viral, se puede observar al influencer Bruno Kruszyn grabándose a sí mismo, mientras concentrado miraba para abajo como si estuviera mirando otro celular, cuando se escucha la voz de una mujer: “Disculpame, pero filmar no porque se están cambiando las chicas y no está bueno”.

Brunenger le explica que estaba “filmando en selfie” y que no estaba grabando “para afuera”, pero la clienta volvió a insistir: “Pero igual, es un probador de mujeres y no está bien que estés con una cámara acá, con nenas de 12 años”. Pese a que el influencer le aseguraba que no estaba filmando ni alrededor y mucho menos a la mujer y su hija, le aclaró que “eso no se ve” en el vivo y le explicó que estaba esperando a su novia.

“Vos tenés que estar afuera porque esto es un probador de mujeres y hay una nena de 12 años ahí. No me interesa a quién estás grabando, no es el lugar ni el momento”, le responde la clienta y le dice que puede esperar a su pareja, pero siempre y cuando apague el celular.

El repudiable comentario de Brunenger a una mujer que le pedía que no filmara en un probador

Pese a la insistencia de la clienta que el influencer deje de filmar en el lugar, Brunenger intenta explicarle a su novia, que se encontraba dentro del probador, que se iba: “Che, yo me voy, esta vieja está diciendo cualquier cosa”.

En ese instante, la mujer recriminó por su comentario y le pidió que no le repitiera lo que le dijo. El influencer no volvió a repetirlo, pero pidió que no le faltara al respeto, ya que aseguraba no estar grabando a la nena ni diciendo nada inapropiado.

“¿Cómo me dijiste? Repetilo, a ver. Yo no te falté el respeto en ningún momento, a mí no me decís vieja, estoy cuidando a mi hija”, recriminó ella. Luego, un hombre se acercó para ver qué ocurría y la madre, visiblemente indignada, agregó: “Ella está en bombacha y el nene está acá, es un desubicado”.

Finalmente, Kruszyn se dirigió hacia la puerta del local, continuando con la grabación sin emitir palabra, pero enfocando su rostro mientras salía.